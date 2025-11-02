November 2-án született a Jóbarátok egyik imádnivaló főszereplője, David Shwimmer. Isten éltesse a mindig búskomor, de aranyszívű Ross Gellert, aki sosem habozik nevetni a saját kínos helyzetein sem. Ünnepeld születésnapját egy Jóbarátok kvízzel!

Születésnapi Jóbarátok kvíz: csak a legnagyobb rajongóknak!

Fotó: Warner Bros Tv / Northfoto

1966. november 2-án született a Jóbarátok egyik legikonikusabb szereplője, David Schwimmer, aki Ross Gellerként milliók szívébe lopta be magát. Ennek az alkalomnak a tiszteletére összeállítottunk egy szórakoztató Jóbarátok-kvízt, hogy letesztelhesd, mennyire ismered Ross-t és a Central Perk legendás társaságát!

A Jóbarátok (Friends) nemcsak egy sorozat, hanem életérzés, nosztalgia és egy olyan sitcom-legenda, amit a mai napig idézünk, újranézünk, és amitől még mindig nevetünk. De vajon mennyire figyeltél, amikor Chandler kínosan viccelődött, vagy amikor Rachel újra és újra Ross karjaiban landolt? Ha úgy gondolod, hogy kívülről fújod Central Park világát, itt az idő próbára tenni magad ezzel a Jóbarátok kvízzel. Csak a legnagyobb rajongók érhetik el a 10/10-et – te köztük vagy?

Jóbarátok kvíz: csak a legnagyobb rajongók tudják a helyes válaszokat

A Jóbarátok generációkon átívelő klasszikus, amely még 30 év után is annyi nevetést és szállóigét adott nekünk, mint kevés sorozat. Akár a kétezres években nézted először, akár ma fedezed fel újra a streaming platformokon, egy biztos: Chandler szarkazmusa, Monica mániái és Joey naiv bája sosem mennek ki a divatból. A sorozat kultikussá vált jelenetei és karakterei azonnal ismerősek, de vajon tényleg mindenre emlékszel? Most kiderül, mennyire vagy vérbeli Jóbarátok-rajongó! Tedd próbára magad a Jóbarátok kvízzel!