Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Mátyás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Emberi test kvíz: 7 kérdés, amin a legtöbben elbuknak – Neked vajon sikerül hibátlanul?

emberi test
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 16:45
anatómiaegészségkvíz
Nap mint nap használjuk, mégis meglepően keveset tudunk róla. Az emberi test kvízünből megtudhatod, hogy mennyire ismered a saját szervezeted működését. Tedd próbára a tudásod!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Az emberi test kvízben érdekességekre kérdezünk rá, amiket sokan rosszul tudnak.
  • A kérdések a csontokra, izmokra és a keringési rendszerre is kitérnek.
  • Az emberi test kvíz végén kiderül, mennyire ismered a saját tested működését.

Testünk nap mint nap szolgál bennünket, azonban a működéséről sok mindent nem tudunk. Lélegzünk, mozgunk, gondolkodunk, emésztünk, és közben fogalmunk sincs, milyen összetett folyamatok zajlanak bennünk másodpercenként. Töltsd ki az emberi test kvízt és megtudod, mennyire ismered tested működését!

Az emberi test kvízben, a képen látható izmokról is szó lesz.
Az emberi test kvíz megmutatja, mennyire ismered a csontok, izmok és az érrendszer működését.
Fotó: Komutan Logar /  Shutterstock 

Neked sikerül hibátlanul kitölteni az emberi test kvízt?

A szívünk naponta több ezer liter vért pumpál át az érrendszeren, az idegrendszer villámgyors jeleket továbbít, az izmok pedig akkor is dolgoznak, amikor csak ülünk vagy állunk. Mindez összehangolt rendszerben történik. Sokan meglepődnek, amikor egy emberi test kvíz során szembesülnek az alapadatokkal. Hány csontunk van pontosan? Melyik a legnagyobb szervünk? Mekkora erőre képes az állkapcsunk? Ezek inkább érdekességek, de minél jobban értjük a saját testünket, annál könnyebben vesszük észre, ha valami gond van.

A keringési rendszer különösen látványos példa erre. A vér megállás nélkül szállítja az oxigént és a tápanyagokat, miközben eltávolítja a felesleges anyagokat. Ha belegondolunk, milyen hosszú érrendszer hálózza be a testünket, könnyű megérteni, miért fontos ennyire a szív- és érrendszeri egészség.

Az izmok világa szintén tartogat meglepetéseket. Több mint hatszáz izom dolgozik összehangoltan, akkor is, amikor egy egyszerű mozdulatot végzünk. Nem mindig az a legerősebb, amire elsőre gondolnánk.

Ez az emberi test kvíz játékos formában segít megismerni a saját működésünket. Lássuk, hány kérdésre tudod a választ!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Hány csontból áll egy felnőtt ember teste?

Az alábbi videóban 10 mítoszt láthatsz az emberi testről:

Tedd próbára magad ezekkel a kvízekkel is:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu