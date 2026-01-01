SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Fruzsina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kvíz: ezeknél az orvosi kifejezéseknél sokan elvéreznek – Te mennyire vagy képben?

Kvíz: ezeknél az orvosi kifejezéseknél sokan elvéreznek – Te mennyire vagy képben?

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 15:15
tudományáltalános kvízkvíz
Nézed a leletet amit az orvosnál kaptál és egy szót sem értesz belőle? Vagy úgy gondolod, hogy ismered a latin megnevezéseket? Kvízünkkel most letesztelheted, mennyire vagy képben a leggyakoribb, orvosi kifejezésekkel!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Most kiderül, mennyire vagy otthon az orvosi szakkifejezések világában! Vajon hánynak ismered a jelentését? Töltsd ki a kvízünket és tedd próbára a tudásod! 

Műanyag emberi csontváz, töltsd ki a kvízünket és ismerd meg a szervek orvosi szakszavait!
Kvíz: ezeknél az orvosi kifejezéseknél sokan elvéreznek – Te mennyire vagy képben? 
Fotó: SofikoS /  Shutterstock 
  • A kvízből sok orvosi szakkifejezést megtanulhatsz.
  • Ezekkel a szavakkal akár egy rutinvizsgálat során is találkozhatsz.
  • A latin szavak ismerete előnyt jelenthet a kvíz kitöltésénél.

Orvosi kifejezések kvíz: most kiderül mennyire vagy otthon az orvosi szakkifejezésekben

Patella, tibia, aorta – ismerősen csengenek ezek a szavak, vagy inkább valami varázsigének hangzanak? Pedig a te testedben is biztosan megtalálhatók! Ne aggódj, itt nem kell orvosi diploma, csak egy kis egészséges kíváncsiság és jó megérzés! Na és némi latin tudás sem árt.
A kvízünkkel letesztelheted, mennyire tudsz eligazodni a bonyolult szakszavak között, amelyekkel akár egy rutinvizsgálat során is találkozhatsz. Sokan már az első kérdéseknél „elvéreznek”. Csak vigyázz, nehogy anémiás legyél!

Görgess lejjebb, kattints a válaszokra, és nézd meg, mennyire vagy képben az orvosi világ rejtelmeiben! Induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mit jelent az anémia?

Ha nézted A Grace klinikát, biztos hibátlanul töltöd ki a kvízt:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu