Most kiderül, mennyire vagy otthon az orvosi szakkifejezések világában! Vajon hánynak ismered a jelentését? Töltsd ki a kvízünket és tedd próbára a tudásod!

Kvíz: ezeknél az orvosi kifejezéseknél sokan elvéreznek – Te mennyire vagy képben?

Fotó: SofikoS / Shutterstock

A kvízből sok orvosi szakkifejezést megtanulhatsz.

Ezekkel a szavakkal akár egy rutinvizsgálat során is találkozhatsz.

A latin szavak ismerete előnyt jelenthet a kvíz kitöltésénél.

Orvosi kifejezések kvíz: most kiderül mennyire vagy otthon az orvosi szakkifejezésekben

Patella, tibia, aorta – ismerősen csengenek ezek a szavak, vagy inkább valami varázsigének hangzanak? Pedig a te testedben is biztosan megtalálhatók! Ne aggódj, itt nem kell orvosi diploma, csak egy kis egészséges kíváncsiság és jó megérzés! Na és némi latin tudás sem árt.

A kvízünkkel letesztelheted, mennyire tudsz eligazodni a bonyolult szakszavak között, amelyekkel akár egy rutinvizsgálat során is találkozhatsz. Sokan már az első kérdéseknél „elvéreznek”. Csak vigyázz, nehogy anémiás legyél!

Görgess lejjebb, kattints a válaszokra, és nézd meg, mennyire vagy képben az orvosi világ rejtelmeiben! Induljon a kvíz!