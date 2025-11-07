Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Rezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Emberi test kvíz: most próbára tesszük az anatómia tudásod

A népesség felső 5 százalékába tartozol, ha helyesen ki tudod tölteni ezt az emberi test kvízt

biológia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 12:45
anatómiatesztemberi testkvíz
Itt az idő, hogy próbára tedd a tudásod! Most egy anatómiai kvízzel készültünk, amivel letesztelheted, hogy mennyit tudsz az emberi testről. Készen állsz? Akkor induljon a kvíz!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

A következő kvízzel próbára tesszük az anatómia tudásod. Itt nem lesz elég az alapszint, most komoly kihívásokkal találod szembe magad! Készülj fel, mert apró részletekre is kíváncsiak vagyunk!

Egy orvos egy emberi test hologramot tart a kezében töltsd ki a kvízt
Emberi test kvíz: most próbára tesszük az anatómia tudásod.
Fotó: raker /  Shutterstock 

8 kvízkérdés, amiből kiderül, mennyire vagy otthon az anatómiában

Szeretted a suliban a biológiát? Vajon mire emlékszel az emberi test anatómiájáról? Mi köti össze a felkart a törzzsel? Melyik az emberi test leghosszabb csontja vagy a legnagyobb ízülete? Ha ezek a kérdések jól mennek, akkor azért, ha pedig hiányosak az ismereteid azért töltsd ki a tesztet, hogy fejleszd a tudásod! Induljon az emberi test kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Az alábbi kifejezések közül melyik NEM takar az anatómusok által is ismert agyrészt?

További infókért nézd meg a videót:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu