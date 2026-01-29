Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Jobb vagy matekból, mint egy ötödikes? Kőkemény matek kvíz a legokosabbaknak

tudás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 18:30
számolásmatekkvíz
Szereted próbára tenni a tudásod, vagy csak kíváncsi vagy, hogy mennyire vagy okos? Derítsd ki a matek kvízünkkel, hogy jobb vagy-e mint egy alsó tagozatos gyerek!
Egyesek imádják a matematikát, míg mások már a szó hallatán is frászt kapnak. Ez már az ókor óta így lehet, de az kétségtelen, hogy a számtan civilizációnk egyik alapköve, tehát a közoktatásban sem kerülhettük el. De vajon mennyire emlékszel a tanultakból? Lehet, hogy egy általános iskolás simán lenyomna? Mielőtt belekezdenél a matek kvíz megoldásába, mutatunk pár érdekességet a számok világáról.

Egy matematikai feladványokkal teli tábla előtt áll egy kisfiú, aki büszke, mert megoldotta a matek kvízt.
Kőkemény matek kvíz a legokosabbaknak. 
Fotó: 123RF

Matek kvíz a legokosabbaknak

  • Tudtad, hogy a legősibb számolási eszközök az őskorból valók? Találtak olyan rovátkált csontokat, amelyekről a kutatók úgy vélik, hogy a rovátkák matematikai mennyiségeket jelöltek. 
  • Az ókori Egyiptom korszakából előkerült a Rhind matematikai papirusz, ami egy 84 gyakorlati feladatot tartalmazó feladatos írnokok számára. 
  • Tudtad, hogy az algebra szó az Arab-félszigetről származik, ahol nagyon komoly matematikai számításokat végeztek már évezredekkel ezelőtt?
  • Az első kézi, hordozható számológép prototípusa 1967-ben jelent meg, majd 1970-ben már forgalomba került Japánban, a Sharp QT-8D modell. 

Töltsd ki a matematikai kvízt:

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mennyi 6 X 4?

 

További matematikai érdekességkért nézd meg az alábbi videót:

Töltsd ki az alábbi kvízeket is:

 

