Jobb vagy matekból, mint egy ötödikes? Kőkemény matek kvíz a legokosabbaknak

Egyesek imádják a matematikát, míg mások már a szó hallatán is frászt kapnak. Ez már az ókor óta így lehet, de az kétségtelen, hogy a számtan civilizációnk egyik alapköve, tehát a közoktatásban sem kerülhettük el. De vajon mennyire emlékszel a tanultakból? Lehet, hogy egy általános iskolás simán lenyomna? Mielőtt belekezdenél a matek kvíz megoldásába, mutatunk pár érdekességet a számok világáról.

Kőkemény matek kvíz a legokosabbaknak.

Fotó: 123RF

Tudtad, hogy a legősibb számolási eszközök az őskorból valók? Találtak olyan rovátkált csontokat, amelyekről a kutatók úgy vélik, hogy a rovátkák matematikai mennyiségeket jelöltek.

Az ókori Egyiptom korszakából előkerült a Rhind matematikai papirusz, ami egy 84 gyakorlati feladatot tartalmazó feladatos írnokok számára.

Tudtad, hogy az algebra szó az Arab-félszigetről származik, ahol nagyon komoly matematikai számításokat végeztek már évezredekkel ezelőtt?

Az első kézi, hordozható számológép prototípusa 1967-ben jelent meg, majd 1970-ben már forgalomba került Japánban, a Sharp QT-8D modell.

Töltsd ki a matematikai kvízt: