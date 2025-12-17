Csak a legműveltebbek tudják a választ erre a karácsonyi kvízre: tedd próbára a tudásod

A karácsonyi mesék varázslatos világa most játékra hív.

Vajon mennyire ismered a legklasszikusabb irodalmi alkotásokat?

Töltsd ki a tesztet, és megtudod, mennyire vagy képben!

Ismered az összes karácsonyi klasszikust? Mindenki téged kérdez, ha épp nincs képben a szerzőkkel kapcsolatban? Ha készen állsz erre a kőkemény karácsonyi kvízre, akkor most kiderítheted, hogy mennyire vagy otthon a karácsonyi mesék varázslatos világában. Ha az alábbi kérdésekre helyesen válaszolsz, gratulálunk, elismerjük mi is, a legműveltebbek közé tartozol!

Kvíz: most kiderül, mennyire ismered a karácsonyi klasszikusokat.

Fotó: polinaloves / Shutterstock

Íme, 10 kérdés és kiderül, hogy rajtad kifog-e ez a karácsonyi kvíz

A halászlé, a bejgli és az ünnepi slágerek mellett vannak még klasszikusok, ezek pedig a karácsonyi mesék. Évről-évre előkerülnek az olyan mesék mind a Diótörő, a Grincs, Scrooge és az Karácsonyi ének. De vajon tudod, kik írták ezeket a klasszikusokat? A következő karácsonyi kvíz jó alkalom, hogy leteszteld, mennyire vagy művelt karácsonyi mesék terén!