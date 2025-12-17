Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Olimpia, Lázár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Csak a legműveltebbek tudják a választ erre a karácsonyi kvízre: tedd próbára a tudásod

Csak a legműveltebbek tudják a választ erre a karácsonyi kvízre: tedd próbára a tudásod

karácsony
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 19:15
meseirodalomkvíz
Készen állsz bizonyítani, hogy igazán művelt vagy és a karácsonyi klasszikusok terén sem lehet rajtad fogást találni? Itt az alkalom, hogy teszteld a tudásod ezzel a kemény karácsonyi kvízzel!
Bakk Lucia
A szerző cikkei
  • A karácsonyi mesék varázslatos világa most játékra hív.
  • Vajon mennyire ismered a legklasszikusabb irodalmi alkotásokat?
  • Töltsd ki a tesztet, és megtudod, mennyire vagy képben!

Ismered az összes karácsonyi klasszikust? Mindenki téged kérdez, ha épp nincs képben a szerzőkkel kapcsolatban? Ha készen állsz erre a kőkemény karácsonyi kvízre, akkor most kiderítheted, hogy mennyire vagy otthon a karácsonyi mesék varázslatos világában. Ha az alábbi kérdésekre helyesen válaszolsz, gratulálunk, elismerjük mi is, a legműveltebbek közé tartozol! 

Kvízt fejtő lány a karácsonyfa mellett
Kvíz: most kiderül, mennyire ismered a karácsonyi klasszikusokat. 
Fotó: polinaloves /  Shutterstock 

Íme, 10 kérdés és kiderül, hogy rajtad kifog-e ez a karácsonyi kvíz

A halászlé, a bejgli és az ünnepi slágerek mellett vannak még klasszikusok, ezek pedig a karácsonyi mesék. Évről-évre előkerülnek az olyan mesék mind a Diótörő, a Grincs, Scrooge és az Karácsonyi ének. De vajon tudod, kik írták ezeket a klasszikusokat? A következő karácsonyi kvíz jó alkalom, hogy leteszteld, mennyire vagy művelt karácsonyi mesék terén!  

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Egy fiú, aki már nem hisz a Mikulásban, elutazik az Északi-sarkra a Polar Expresszen. Ki írta a Polar Expressz című film alapjául szolgáló gyerekkönyvet?

További érdekes kvízkérdésekért, nézd meg az alábbi videót:

Ezeket a kvízeket kitöltötted már?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu