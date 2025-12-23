Igaz vagy hamis karácsonyi kvíz: a japánok tényleg gyorsételt esznek az ünnepekkor?

A karácsony nem mindenhol a szeretet ünnepének klasszikus formája. Japánban például teljesen másként ünnepelnek, mint Európában vagy Amerikában, és ott a bejgli helyett a gyorsétel az alap. A kultúrák közötti különbségek néha meghökkentőek, máskor szórakoztatóak, de mindig tanulságosak. A karácsonyi kvízünkből most kiderül, mennyire ismered a világ karácsonyi szokásait, furcsaságait és különleges hagyományait.
Melyik csapatot erősíted: azok közé tartozol, akik szerint mindenhol ugyanúgy telik az ünnep? Vagy tudod, hol esznek sült csirkét, hol gyújtanak örömtüzeket, és hol nem is ünneplik a karácsonyt? Teszteld magad, hogy kiderüljön, mennyire vagy otthon a nemzetközi karácsonyi kultúrák világában.
Vágj bele a karácsonyi kvízbe és derítsd ki, mennyit tudsz a nemzetközi karácsonyi szokásokról!
