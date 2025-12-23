KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Igaz vagy hamis karácsonyi kvíz: a japánok tényleg gyorsételt esznek az ünnepekkor?

karácsony
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 10:15
hagyományszokáskvíz
A karácsonyt minden országban másképp ünneplik. Töltsd ki karácsonyi kvízünket és tudd meg, mennyire ismered a világ karácsonyi szokásait!
Bors
A szerző cikkei

A karácsony nem mindenhol a szeretet ünnepének klasszikus formája. Japánban például teljesen másként ünnepelnek, mint Európában vagy Amerikában, és ott a bejgli helyett a gyorsétel az alap. A kultúrák közötti különbségek néha meghökkentőek, máskor szórakoztatóak, de mindig tanulságosak. A karácsonyi kvízünkből most kiderül, mennyire ismered a világ karácsonyi szokásait, furcsaságait és különleges hagyományait. 

Karácsonyi kvíz a japánok ünnepéről
Ez a karácsonyi kvíz még a japánokon is kifogna.
Fotó: yamasan0708 / Shutterstock
  • Eltérő szokásokkal ünneplik a karácsonyt a világ minden táján.
  • A kultúrák közötti különbségek néha meghökkentőek és szórakoztatóak.
  • Kvízünkből kiderül, mennyire ismered a különböző kultúrákat, szokásokat és közben tanulhatsz is.

Igaz vagy hamis karácsonyi kvíz – mennyit tudsz más kultúrák karácsonyi hagyományairól? 

Melyik csapatot erősíted: azok közé tartozol, akik szerint mindenhol ugyanúgy telik az ünnep? Vagy tudod, hol esznek sült csirkét, hol gyújtanak örömtüzeket, és hol nem is ünneplik a karácsonyt? Teszteld magad, hogy kiderüljön, mennyire vagy otthon a nemzetközi karácsonyi kultúrák világában.

Vágj bele a karácsonyi kvízbe és derítsd ki, mennyit tudsz a nemzetközi karácsonyi szokásokról!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Venezuelában karácsonykor sokan görkorcsolyával mennek a hajnali misére.

