Retró kvíz: mennyire ismerted Brigitte Bardot, a francia filmsztár életét?

Brigitte Bardot neve már több mint fél évszázada nemcsak a filmtörténetben, hanem az állatvédelemben is fogalom. A legendás színésznő ugyanis a haláláig aktívan dolgozott azért, hogy a mentett állatainak új otthont találjon. Ő maga volt a megtestesült nő: ruhái, sminkje és jellegzetes frizurája meghatározta az 1960-as évek divatját. Szexi megjelenésének köszönhetően pedig a merész szerepek is hamar rátaláltak.

A 91 éves korában elhunyt Brigitte Bardot, a francia mozi egyik legismertebb alakja volt

Fotó: Bernard LEGUAY via Bestimage / Northfoto

Filmsikerek, botrányok és legendás szerepek.

Szerelmek, visszavonulás és a rivaldafény, amelynek megvolt a maga ára.

A világhírű Brigitte Bardot valójában sosem akart sztár lenni.

Az alábbi kvízből kiderül, mennyit tudsz az ikonikus színésznőről.

Brigitte Bardot élete és karrierje

Brigitte Bardot egy tehetős párizsi családban nőtt fel. Édesanyja Anne-Marie „Toty” Mucel, édesapja pedig Louis „Pilou” Bardot volt, aki a család anyagi biztonságát is megteremtette. Gyermekkorát húgával, a nála négy évvel fiatalabb Marie-Jeanne-nal töltötte, akit a család és a szakma később Mijanou néven ismert meg. Bardot már egészen fiatalon beleszeretett a táncba: balettórákat vett, és komolyan készült egy táncos karrierre. Tehetségét a neves koreográfus, Borisz Knyazev formálta, aki nagy hatással volt művészi fejlődésére. A balett világából azonban egyik pillanatról a másikra a párizsi divatéletbe csöppent, ahol hamar felfigyeltek a szépségére.

Mindössze 15 éves volt, amikor fotómodellként kezdett dolgozni. Első nyilvános divatbemutatójára 1949-ben került sor, édesanyja kapcsolatai révén. Pályája gyorsan ívelt felfelé: 1950-ben már az ELLE magazin címlapján szerepelt, ami megnyitotta számára az utat a nemzetközi hírnév felé.

Brigitte Bardot kvíz: 8 kérdés a legendás francia színésznőről

Az 1956-os romantikus filmdrámája, az És Isten megteremté a nőt, azonnal meghozta számára a nemzetközi hírnevet, befutott, és ezzel ő lett a világ első számú szexszimbóluma. Ezt követően közel 45 filmben szerepelt, majd karrierje csúcsán, a 70-es évek elején visszavonult, és életét inkább az állatvédelemnek szentelte. Utolsó filmjét, a Don Juant 1973-ban forgatta. Bardot élete utolsó évtizedeiben visszavonultan élt, távol a reflektorfénytől, de alapítványa és öröksége tovább él: mi pedig ezzel a kvízzel szeretnénk tisztelegni a december 28-án, 91 éves korában elhunyt színésznő előtt.