Retró kvíz: mennyire ismerted Brigitte Bardot, a francia filmsztár életét?

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 15:45
A 20. század dívája, a 60-as évek ikonja, a lelkes állatvédő 91 éves korában hunyt el. Brigitte Bardot mély nyomot hagyott a filmipar történetében, öröksége pedig tovább él az emberek szívében. Most egy retró kvízzel szeretnénk tisztelegni a legendás francia színésznő előtt, felidézve élete és pályafutása legfontosabb pillanatait.
Brigitte Bardot neve már több mint fél évszázada nemcsak a filmtörténetben, hanem az állatvédelemben is fogalom. A legendás színésznő ugyanis a haláláig aktívan dolgozott azért, hogy a mentett állatainak új otthont találjon. Ő maga volt a megtestesült nő: ruhái, sminkje és jellegzetes frizurája meghatározta az 1960-as évek divatját. Szexi megjelenésének köszönhetően pedig a merész szerepek is hamar rátaláltak.

Brigitte Bardot, a francia színésznő fiatalon.
A 91 éves korában elhunyt Brigitte Bardot, a francia mozi egyik legismertebb alakja volt
Fotó: Bernard LEGUAY via Bestimage / Northfoto
  • Filmsikerek, botrányok és legendás szerepek.
  • Szerelmek, visszavonulás és a rivaldafény, amelynek megvolt a maga ára.
  • A világhírű Brigitte Bardot valójában sosem akart sztár lenni.
  • Az alábbi kvízből kiderül, mennyit tudsz az ikonikus színésznőről.

Brigitte Bardot élete és karrierje

Brigitte Bardot egy tehetős párizsi családban nőtt fel. Édesanyja Anne-Marie „Toty” Mucel, édesapja pedig Louis „Pilou” Bardot volt, aki a család anyagi biztonságát is megteremtette. Gyermekkorát húgával, a nála négy évvel fiatalabb Marie-Jeanne-nal töltötte, akit a család és a szakma később Mijanou néven ismert meg. Bardot már egészen fiatalon beleszeretett a táncba: balettórákat vett, és komolyan készült egy táncos karrierre. Tehetségét a neves koreográfus, Borisz Knyazev formálta, aki nagy hatással volt művészi fejlődésére. A balett világából azonban egyik pillanatról a másikra a párizsi divatéletbe csöppent, ahol hamar felfigyeltek a szépségére.

Mindössze 15 éves volt, amikor fotómodellként kezdett dolgozni. Első nyilvános divatbemutatójára 1949-ben került sor, édesanyja kapcsolatai révén. Pályája gyorsan ívelt felfelé: 1950-ben már az ELLE magazin címlapján szerepelt, ami megnyitotta számára az utat a nemzetközi hírnév felé.

Brigitte Bardot kvíz: 8 kérdés a legendás francia színésznőről

Az 1956-os romantikus filmdrámája, az És Isten megteremté a nőt, azonnal meghozta számára a nemzetközi hírnevet, befutott, és ezzel ő lett a világ első számú szexszimbóluma. Ezt követően közel 45 filmben szerepelt, majd karrierje csúcsán, a 70-es évek elején visszavonult, és életét inkább az állatvédelemnek szentelte. Utolsó filmjét, a Don Juant 1973-ban forgatta. Bardot élete utolsó évtizedeiben visszavonultan élt, távol a reflektorfénytől, de alapítványa és öröksége tovább él: mi pedig ezzel a kvízzel szeretnénk tisztelegni a december 28-án, 91 éves korában elhunyt színésznő előtt.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Hol és mikor született Brigitte Bardot?

Ha felfrissítenéd a memóriádat Brigitte Bardot életével kapcsolatban, úgy feltétlenül nézd meg az alábbi videót:

Ezeket a kvízeket kitöltötted már?

 

