Retró kvíz: mennyire ismerted Brigitte Bardot, a francia filmsztár életét?

Brigitte Bardot neve már több mint fél évszázada nemcsak a filmtörténetben, hanem az állatvédelemben is fogalom. A legendás színésznő ugyanis a haláláig aktívan dolgozott azért, hogy a mentett állatainak új otthont találjon. Ő maga volt a megtestesült nő: ruhái, sminkje és jellegzetes frizurája meghatározta az 1960-as évek divatját. Szexi megjelenésének köszönhetően pedig a merész szerepek is hamar rátaláltak.
Brigitte Bardot egy tehetős párizsi családban nőtt fel. Édesanyja Anne-Marie „Toty” Mucel, édesapja pedig Louis „Pilou” Bardot volt, aki a család anyagi biztonságát is megteremtette. Gyermekkorát húgával, a nála négy évvel fiatalabb Marie-Jeanne-nal töltötte, akit a család és a szakma később Mijanou néven ismert meg. Bardot már egészen fiatalon beleszeretett a táncba: balettórákat vett, és komolyan készült egy táncos karrierre. Tehetségét a neves koreográfus, Borisz Knyazev formálta, aki nagy hatással volt művészi fejlődésére. A balett világából azonban egyik pillanatról a másikra a párizsi divatéletbe csöppent, ahol hamar felfigyeltek a szépségére.
Mindössze 15 éves volt, amikor fotómodellként kezdett dolgozni. Első nyilvános divatbemutatójára 1949-ben került sor, édesanyja kapcsolatai révén. Pályája gyorsan ívelt felfelé: 1950-ben már az ELLE magazin címlapján szerepelt, ami megnyitotta számára az utat a nemzetközi hírnév felé.
Az 1956-os romantikus filmdrámája, az És Isten megteremté a nőt, azonnal meghozta számára a nemzetközi hírnevet, befutott, és ezzel ő lett a világ első számú szexszimbóluma. Ezt követően közel 45 filmben szerepelt, majd karrierje csúcsán, a 70-es évek elején visszavonult, és életét inkább az állatvédelemnek szentelte. Utolsó filmjét, a Don Juant 1973-ban forgatta. Bardot élete utolsó évtizedeiben visszavonultan élt, távol a reflektorfénytől, de alapítványa és öröksége tovább él: mi pedig ezzel a kvízzel szeretnénk tisztelegni a december 28-án, 91 éves korában elhunyt színésznő előtt.
Ha felfrissítenéd a memóriádat Brigitte Bardot életével kapcsolatban, úgy feltétlenül nézd meg az alábbi videót:
Ezeket a kvízeket kitöltötted már?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.