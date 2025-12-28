Brigitte Bardot: az '50-es évek szexszimbólumának élete nem volt egyszerű

Elhunyt Brigitte Bardot, az ‘50-es és a ’60-as évek egyik legnagyobb nemzetközi szimbóluma. A színésznő és táncos ugyan egészen korán, alig 40 évesen visszavonult a filmszakmából, mégis élete végéig meghatározó csillaga volt a filmművészetnek.

Brigitte Bardot meghatározó stílusikonja volt az '50-es és a '60-as éveknek (Fotó: KEYSTONE Pictures USA)

Brigitte Bardot fiatalkora és karrierje

Brigitte Bardot a francia fővárosban, Párizsban született 1934-ben. Szüleinek kevés köze volt a szórakoztatóiparhoz, de édesanyja már korán felfedezte Brigitte tehetségét és táncórákra járatta. 15 éves korára már profi táncos volt és modellkarrierjét építgette, jelentős sikerekkel, ugyanis a francia Elle magazin címlapján szerepelt 1950-ben. Ahogy sok kortársa, köztük a szintén idén elhunyt Claudia Cardinale, akivel a későbbiekben közeli barátságot ápolt, úgy ő is a filmiparban kötött ki a modellkedést követően. Első férje, Roger Vadim fedezte fel és indította el filmszínészi karrierjét. Első filmszerepét 1952-ben kapta A normann fogadó című francia vígjátékban. Innentől kezdve évente jelentek meg újabb és újabb filmjei. Bár 1953-ban Kirk Douglas oldalán egy amerikai produkcióban, a Kegyelemlövésben debütált az Egyesült Államok közönsége előtt, mégis hű maradt a francia filmkészítéshez, így azon kevesek közé tartozik a kor nagy szexszimbólumai közül, aki nem írt alá szerződést egyetlen nagyobb amerikai filmstúdiónál sem. Azonban Amerikában – különösen a férfiak – megőrültek érte. Filmjeit szinkronizálva vetítették a mozik, az előadásokra tömegével özönlöttek a férfiak, akik „nagyon régen láttak ilyen kivételes szépségű nőt.”

Olyan filmcsillagok mellett is játszott, mint Marcello Mastroianni (Fotó: Snap/Northfoto)

Brigitte Bardot magánélete

A színésznő a későbbiekben több alkalommal is nyilatkozott a hírnév árnyoldalairól, nem is véletlen, hogy karrierje csúcsán, alig 40 éves korában teljesen visszavonult a filmkészítéstől. A korán jött elképesztő mértékű figyelemért és reflektorfényért súlyos árat fizetett. Hat alkalommal kísérelt meg öngyilkosságot, és második férjétől, Jacques Charrier-től született fiát, Nicolas-Jacques Charrier-t is hátrahagyta a karrierje miatt. A későbbiekben megpróbálta helyrehozni a kapcsolatukat, ami nem alakult sikeresen. Nicolas a hírnévtől távol élte egész életét és nem szívesen nyilatkozott az édesanyjáról. Bardot később őszintén beszélt az anyaságról, amire elmondása szerint egyáltalán nem állt készen. Egyik nyilatkozata, miszerint könnyebbnek találja az állatokkal való törődést, mint a szülőség érzelmi elköteleződéseit, közfelháborodást keltett anyák millióiban. A megnyugvást negyedik férje, Bernard d’ Ormale mellett találta meg, akivel 1992-ben házasodott össze és Saint Tropezben élte hírnévtől visszavonult hétköznapjait. Az állatvédelem volt a legfontosabb ügy számára, a Brigitte Bardot Alapítványt ennek jegyében hozta létre, amit időnként saját személyes tárgyainak eladásával is támogatott.