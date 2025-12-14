Retró kvíz: ha imádod Zalatnay Saroltát, ezekre a kérdésekre illik tudni a választ

Retró kvízünkkel nosztalgiázni hívunk, amelyben most próbára teheted, mennyit is tudsz az első generációs pop-rock énekesnő dalairól és pályafutásáról. Hihetetlen, de Magyarország egyik legnagyobb zenei ikonját, Zalatnay Saroltát immár 78. születésnapja alkalmából köszönthetjük. Az énekesnő 1947. december 14-én született Budapesten. Születési neve eredetileg Zacher Sarolta volt. A kis Cini hét éven át tanult zongorázni és hangképzést, mezzoszoprán hangszíne miatt szülei eredetileg operaénekesi pályát álmodtak számára. A sors azonban máshogy alakította a jövőjét. 1963-ban lépett először színpadra egy gimnáziumi fellépés során, ahol megismerkedett Komár Lászlóval, aki azonnal felfigyelt a lány különleges hangjára és színpadi jelenlétére. 1966-ban a budapesti Toldy Gimnáziumban érettségizett, és innen már egyenes út vezetett ahhoz, hogy a magyar könnyűzene meghatározó alakjává váljon.

Legújabb retró kvízünkkel most visszarepítünk téged a nem is olyan messzi régmúltba!

Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Zalatnay Sarolta a magyar retró korszak egyik legikonikusabb alakja.

Dalai és pályafutásának legemlékezetesebb pillanatai máig élnek a köztudatban.

Retró kvízünkben felidézheted a legnagyobb slágereit és a legismertebb életszakaszait.

Nagy Zalatnay Sarolta retró kvíz: 8 szórakoztató kérdés az énekesnő munkásságáról

A közönsége mellett talán a férfiak imádták jobban, ami nem csoda, hiszen Zalatnay Sarolta valódi szexszimbólum volt. De ma is legalább annyira feltűnő jelenség, mint amikor 1966-ban a Magyar Televízió Táncdalfesztiválján elhozta a második helyezést a Hol jár az eszem? című dallal. Ezt követően szó szerint berobbant a köztudatba. Olyan legendás dalokat köszönhetünk azóta az énekesnőnek, mint a Nem vagyok én apáca, Nem várok holnapig vagy a Tölcsért csinálok a kezemből. Ugye már dúdolod velünk? Ha te is szereted a dalait, töltsd ki születésnapos retró kvízünket, melyben ezúttal 8 szórakoztató kérdéssel készültünk Zalatnay Sarolta életéről. Felkészültél? Sok sikert!