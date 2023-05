„Minden úgy maradt, ahogy a férjem hagyta" – 80 éves lenne Kóbor János

Szerdán kerek évfordulóról emlékezik meg Kóbor János családja, de talán nem túlzás azt állítani, hogy az egész ország is. Ma lenne 80 éves Mecky.

Nyolcvanéves lenne Kóbor János „Mecky" Fotó: Kóbor-Deme Zsóka

„Nemcsak az évfordulókon emlékezünk Meckyre"

Az Omega legendás énekesének felesége, Zsóka és lányuk, Léna ritkán nyilatkozik, a kerek évforduló kapcsán azonban kivételt tettek, exkluzív interjút adtak a Borsnak.

– Nemcsak az évfordulókon emlékezünk Meckyre, gyakran gyújtunk érte gyertyát, és minden nap beszélünk róla. Napközben, ha eszünkbe jut, márpedig sokszor eszünkbe jut, elmesélünk egy anekdotát róla, vagy felidézzük, mit mondana most ő. Szerdán összeülünk a családdal és a barátokkal, és egy szép vacsorán tisztelgünk az emléke előtt – mesélte a Borsnak Kóbor-Deme Zsóka.

„Szinte vártam, hogy meglássam apukámat a színpadon"

Kóbor János tinédzser lánya, Léna különleges ajándékkal készül a szülinapra.

– Felénekeltem az Omega Tizenhat évesen című dalát, apukám 80. szülinapján ezt megosztom a közösségi oldalaimon. Tudom, hogy apukám nagyon kritikus lenne, ezért direkt úgy énekeltem, hogy tetszen neki ott fent – fogalmazott csilingelő hangon a táncban és éneklésben is tehetséges lány, aki kevesebb mint két hét múlva színésznőként is bemutatkozik: a Gyöngyhajú lány balladája című Omega-musicalben a női főszerepet játssza.

– Mikor legelőször láttam a darabot, érdekes érzés fogott el.

Úgy kezdődött, mint egy Omega koncert. Szinte vártam, hogy meglássam apukámat a színpadon, persze tudtam, hogy ez nem lehetséges.

– Remélem segít majd, mikor a színpadon állok, és tetszeni fog neki – tette hozzá mosolyogva Léna.

A család a támasz

Zsóka elárulta:

– Miután a férjem elment, egy ideig képtelenek voltunk Omega-számokat hallgatni. Ha felcsendült a tévében, vagy rádióban, sírva kapcsoltunk el. Mikor először néztük meg a musicalt, az egy erőpróba volt, azt hittük, hogy már megedződtünk, bírni fogjuk. Kiderült, hogy még nem: végig egymás kezét fogva zokogtunk. De Léna fantasztikusan erős, érett lány, és csodálatos munkát végez a musical szereplőjeként – ismerte el a büszke édesanya, akinek nemcsak Léna, de két nagyobb gyermeke is támasza. Nagylánya ügyvéd, nagyfia orvos lett, s ő maga is diplomás, ezzel pedig példát állítanak Léna elé, aki szintén kitűnő tanuló.

– Mindkét szülőm diplomás, apukám a tanulás mellett aktívan zenélt. Én is ezt szeretném csinálni: egyetemre menni, közben a művészi vonalat is megtartani – fogadta meg Léna.

Léna és Zsóka egymás támaszai a gyászban Fotó: Kóbor-Deme Zsóka

Külföldön is imádják Meckyt

Másfél éve már, hogy az elismert énekes nincs köztünk, ez az idő pedig egyszerre tűnik rövidnek és egy örökké valóságnak a családja számára. A gyászról így fogalmazott Zsóka:

– Ez hosszú folyamat, még mindig tart. A szakemberek tanácsait megfogadva Lénával megtanultunk a meditációt, sportolunk, együtt járunk futni. Ugyanakkor teret engedünk annak is, hogy megéljük az érzéseinket, ha kell, órákig sírunk. De hiába nagy a fájdalom, látjuk, hogy mégiscsak egy gyönyörű élet, ami minket körbevesz. Hálásak vagyunk, amiért annyi szeretet árad felénk. Rengeteg levelet kapunk, e-mailben és postán, amiben arról írnak, mennyire szeretik és tisztelik az Omega és János munkásságát. Külföldről is írnak, tört magyarsággal: Kanadából, Bulgáriából, Svédországból, Mexikóból...

„Minden úgy maradt, ahogy a férjem hagyta"

Zsóka elismerte, hogy most már könnyebben viselik a hiányt, az első időszak azonban rendkívül nehéz volt.

Mikor Mecky elment, olyan sok időt töltöttem a stúdiószobájában, hogy végül már bezárták előlem. Még most is fájdalmas belépnem oda. Nehéz volt szembesülni a tárgyaival, de minden úgy maradt, ahogy a férjem hagyta. A tollai, a szemüvege az asztalán, a ruhái a szekrényben. Gyakorlatilag úgy élünk, mint eddig, csak hatalmas űrrel a szívünkben…

– mondta elcsukló hangon Zsóka, majd Léna vette át a szót:

– Én nagyon szeretek apukám stúdiójában lenni, jó érzés, hogy minden ugyanúgy van, ahogy ő hagyta. Sokszor megyek be, ott tanulgatok, próbáltam már felvenni dalt is. Ott biztonságban érzem magam – árulta el.