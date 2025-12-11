Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Nagy karácsonyi filmes kvíz: ezeket az idézeteket csak a profik ismerik fel

karácsony
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 18:30
karácsonyi filmekkvíz
Nincs karácsony feldíszített fenyőfa, bejgli és szaloncukor nélkül, mint ahogy a klasszikus karácsonyi filmek sem hiányozhatnak ilyenkor. Ám a karácsonyi filmes kvíz még akkor is kifog rajtad, ha valódi filmrajongó vagy! Lássuk hányat ismersz fel egyetlen idézetből!
Bors
A szerző cikkei

Teljesen mindegy, hogy az „Igazából szerelem” -mel hangolódsz az ünnepekre, vagy inkább a „Reszkessetek, betörők!” a te világod, biztos, hogy az ünnepek alatt valamelyiket te is végig ülöd, akkor is, ha már ezerszer láttad. De vajon felismered ezeket a klasszikusokat csupán egyetlen mondat alapján? Töltsd ki a kvízt!

A Grincs egyik jelente töltsd ki a karácsonyi filmes kvízünket.
Nagy karácsonyi filmes kvíz: ezeket az idézeteket csak a profik ismerik fel / Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto
  • Rengeteg karácsonyi film létezik, de csak kevesen tudnak pontosan idézni belőlük.
  • A kvízből kiderül, menyire vagy otthon a karácsonyi filmek terén.
  • Ha sikerül hibátlanul kitöltened a kvízt, akkor igazi karácsonyi filmrajongó vagy.

Kvíz: Idézd meg a karácsony szellemét!

Nincs olyan ember, aki időnként ne idézne egy-egy legendás filmből. Egyes mondatok mély érzelmeket hordoznak, mások annyira ikonikusak, hogy szinte hallani véled a karakter hangját, ahogy az a filmben elhangzik az ominózus mondat. A karácsony szellemét olyan apróságok csábítják be az otthonodba, mint egy karácsonyi illat, dallam vagy íz, és igen, egy valódi karácsonyi film, amit századszor is képes vagy tátott szájjal végig nézni, és együtt mormolni a szöveget a főhőssel. Ez a kvíz próbára teszi, mennyire vagy otthon a karácsonyi filmek világában. Csak készíts egy bögre forró csokit, kuckózz be a kanapéra és tarts egy karácsonyi film maratont! Persze előbb teszteld a tudásod, ezzel a karácsonyi fim-kvízzel! Tudod melyik filmben hangzik el az idézet?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
„A karácsony azoknak való, akik szeretnek valakit az életükben”.

