A karácsonyi filmek sötét titkai: átok, halál és felnőttfilmes baki

Nincs is annál örömtelibb, mint letelepedni és megnézni egy olyan klasszikus karácsonyi filmet, mint Az élet csodaszép. Világszerte milliók gyűlnek most a tévék elé, hogy miután a család jól megebédelt, megnézzenek együtt egy filmet. Míg a streaming szolgáltatások továbbra is minden évben új karácsonyi filmeket adnak ki, egyesek egyszerűen nem tudnak betelni a klasszikus kasszasikerekkel.

Fotó: Imdb

De a leghíresebbek közül sokhoz botrányok és tragédiák kapcsolódnak – az átkoktól a halálon át a bűnözésig.

Az élet csodaszép

Hatévesen Karolyn Grimes játszotta James Stewart aranyos lányát, Zuzut, akinek ez volt a leghíresebb mondata: „Valahányszor megszólal egy csengő, egy angyal szárnyakat kap".

A most 82 éves színésznő életét azonban tragédiák gyötörték. Tizenéves volt, amikor árva lett. Édesanyja Alzheimer-kórban szenvedett és meghalt, amikor Karolyn 14 éves volt, és rá nem sokra édesapja egy autóbalesetben meghalt. A nagynénjéhez került, aki viszont gyűlölte, a pincében kellett laknia, ahol kígyók éltek.

Elvált első férjétől, Hal Barnes-tól, aki később egy szarvasvadászatban halt meg, a második férje, Mike Wilkerson pedig rákban halt meg. 1989-ben tragédia történt, amikor 18 éves fia, John öngyilkos lett.

Karolyn azt mondta: "Az élet továbbra is nehéz. Mindig is így lesz, mert ez csak az élet."

A Macaulay Culkin főszereplésével készült klasszikust 1990-es mozikba kerülése óta "átkozottnak" nevezték a szereplőket ért szerencsétlenség miatt.

Culkin 1994-ben "elvált" szüleitől, hogy kivegye a kezükből az irányítást vagyona felett, és ugyanabban az évben abbahagyta a színészetet, miután "elfáradt". 2005-ben Michael Jackson perének karaktertanúja volt, és kitart amellett, hogy soha nem bántalmazta az énekes.

2004-ben bűnösnek vallotta magát egy kábítószer-vádban, és egy év felfüggesztett börtönbüntetést kapott, féltestvére pedig kábítószer-túladagolásban meghalt, nővére, Dakota pedig egy autó elé lépett Los Angelesben.

John Heard, aki Kevin apját alakította, háromszor volt házas, köztük a Superman sztárjával, Margot Kidderrel, mindössze hat napig, de mindegyik válással végződött. Fia, Max 2016-ban, 22 évesen álmában, míg John maga 2017-ben, 71 évesen szívrohamban halt meg.

Augusztusban arról számoltak be, hogy Devin Ratray ellen, aki Kevin zaklató bátyját, Buzzt alakította, egy állítólagos nemi erőszak miatt nyomoznak New Yorkban.

Télapu

Egy felnőttfilmes baki csúszott bele a gyerekeknek szóló Télapuba - egészen konkrétan egy szextelefon. Az egyik jelenetben Tim Allen karaktere, Scott az „1-800-SPANK-ME” szám tárcsázásával viccelődik. (1-800-fenekelj el). A gyerekek azonban valóban elkezdték tárcsázni a számot és kiderült, hogy ez bizony egy létező szextelefon száma.

Amikor DVD-n is kiadták a filmet, ezt a részt eltávolították a filmből.

Mi a manó

Bár mindenki rajong Will Farrellért a Mi a manóba, a színész nem mindig volt boldog, hogy elvállalta a szerepet. A forgatás alatt ugyanis erős fejfájás és álmatlanság gyötörte a szereplő juharszirup- és édességfüggősége miatt.

Faizon Love színészt, aki a játékbolt igazgatóját alakította, 2017-ben letartóztatták testi sértés miatt. Végül felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Az egyik legnagyobb tragédia, ami a filmhez köthető, hogy a Harryt alakító Alan Rickman 2016 januárjában hasnyálmirigyrákban meghalt. Csak 69 éves volt.

Más sztárok is küszködtek a sikerfilm nyomán – Martine McCutcheon, aki a káromkodó Natalie-t alakította, nem aratott nagy színészi sikert, 2013-ban csődöt jelentett, és olyan súlyos egészségügyi problémákkal küzdött, mint az EM, a Lyme-kór és a fibromyalgia.