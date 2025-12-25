KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Eugénia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy karácsonyi sütikvíz: melyik ország ünnepi finomságát ismered fel? Kizárt, hogy mindet eltalálod

gasztronómia
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 13:30
karácsonykarácsonyi süteménykvíz
Az ünnepi édességek kínálata igencsak változatos, van, aki a zserbóra esküszik, másoknak a bejgli a kedvence, de mi a helyzet a többi országgal? Nagy karácsonyi sütikvízünkből most megtudhatod, mennyire vagy tisztában a különböző kultúrák ünnepi finomságaival.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Karácsonyi sütikvíz azoknak, akik kicsit elmerülnének az ízek világában, jobban megismernék a különböző országok gasztronómiáját és próbára tennék a tudásukat. A tesztből ugyanis kiderül, mennyire vagy világjáró, valamint, hogy mennyire vagy jártas más országok konyhaművészetében.

Karácsonyi sütikvíz tele édességgel
Nagy karácsonyi sütikvíz a legnagyobb gasztrozseniknek!
Fotó: Shutterstock 
  • A teszt felfedi, hogy mennyire vagy otthon más országok gasztronómiájában.
  • Most kiderül, mennyire ismered például Olaszország vagy Franciaország ünnepi finomságait.
  • A kvíz még ötleteket is kínál ahhoz, hogy mi kerüljön a karácsonyi asztalra.

Karácsonyi sütikvíz – te benne leszel az 1 százalékban?

Bár napjainkban háttérbe szorultak a régi hagyományok, ennek ellenére az ünnepi gasztronómia nem sokat változott. Hiszen számos országban már évszázadok óta ugyanazok a finomságok kerülnek a karácsonyi asztalra. Feltehetően tisztában vagy azzal, hogy itthon melyek a karácsony fő slágerei, de mi a helyzet külföldön? Kalandozz el velünk más országokba! Lássuk, mennyire szereted a pocakodat!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik ország ünnepi édessége a rokokó keksz?

 

Az alábbi videó 33 desszertet mutat be a világ minden tájáról:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu