Nagy karácsonyi sütikvíz: melyik ország ünnepi finomságát ismered fel? Kizárt, hogy mindet eltalálod

Karácsonyi sütikvíz azoknak, akik kicsit elmerülnének az ízek világában, jobban megismernék a különböző országok gasztronómiáját és próbára tennék a tudásukat. A tesztből ugyanis kiderül, mennyire vagy világjáró, valamint, hogy mennyire vagy jártas más országok konyhaművészetében.

Nagy karácsonyi sütikvíz a legnagyobb gasztrozseniknek!

Fotó: Shutterstock

A teszt felfedi, hogy mennyire vagy otthon más országok gasztronómiájában.

Most kiderül, mennyire ismered például Olaszország vagy Franciaország ünnepi finomságait.

A kvíz még ötleteket is kínál ahhoz, hogy mi kerüljön a karácsonyi asztalra.

Karácsonyi sütikvíz – te benne leszel az 1 százalékban?

Bár napjainkban háttérbe szorultak a régi hagyományok, ennek ellenére az ünnepi gasztronómia nem sokat változott. Hiszen számos országban már évszázadok óta ugyanazok a finomságok kerülnek a karácsonyi asztalra. Feltehetően tisztában vagy azzal, hogy itthon melyek a karácsony fő slágerei, de mi a helyzet külföldön? Kalandozz el velünk más országokba! Lássuk, mennyire szereted a pocakodat!