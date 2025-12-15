Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kvíz: csak a legjobb háziasszonyok tudják, hogy melyik hozzávalóra nincs szükség a karácsonyi ételek elkészítéséhez

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 12:45
Mindenhonnan szól az “All I want for Christmas”, és rokonok sorra jelentkeznek be látogatóba. Nem tudod, hogy az ünnepi ételek közül kinek mit főzz? Ki mit szeret? Ebben a kvízben tesztelheted, hogy mennyire vagy otthon az ünnepi ételek hozzávalóiban, hátha segít eldönteni mit kerüljön az ünnepi asztalra.
Karácsonyi kvízünkből most kiderül, mennyire vagy otthon a karácsonyi ételek hozzávalóiban. Ha az alábbi kérdésekre helyesen válaszolsz, és kitalálod melyik a kakukktojás, a környezeted szerencsés, biztos csupa finomsággal leped meg őket idén is!

Karácsonyi ételek és ünnepi menü kvíz
Kvíz: tudod melyik karácsonyi étel hozzávalója a kakukktojás? / Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 
  • A szeretet ünnepén a finom fogások is nagy szerephez jutnak.
  • A klasszikus karácsonyi ételeket, mint a halászlét, a töltött káposztát, a bejglit vagy a zserbót mindenki jól ismeri.
  • A kvíz 10 kérdéssel teszteli, hogy az ünnepi ételek hozzávalóit is úgy ismered-e, mint ízeiket.

Kvíz: íme 10 kérdés, 10 kakukktojás, kitalálod melyik hozzávalóra nem lesz szükséged?

A karácsony nem csak a szeretetről szól, hanem az evésről is. Az ünnepi asztal mindig telis-tele, azt sem tudjuk mihez nyúljunk. Halászlé, töltött káposzta, zserbó, a lista végtelen. Lássuk, mennyire vagy otthon a karácsonyi receptekben. Kitalálod, melyik hozzávalóra nem lesz szükség az ünnepi étel elkészítéséhez idén sem? Tudsz halászlét főzni? És kocsonyát? A kocsonya például kiváló kollagénforrás, amit nem csak karácsonykor érdemes elkészíteni. A bejgli is kötelező karácsonykor, már csak a hangulata miatt is. Készen állsz a a karácsonyi kihívásra?

1 / 10
A töltött káposzta elkészítéséhez mire nem lesz szükségünk?

