Kvíz: csak a legjobb háziasszonyok tudják, hogy melyik hozzávalóra nincs szükség a karácsonyi ételek elkészítéséhez

Karácsonyi kvízünkből most kiderül, mennyire vagy otthon a karácsonyi ételek hozzávalóiban. Ha az alábbi kérdésekre helyesen válaszolsz, és kitalálod melyik a kakukktojás, a környezeted szerencsés, biztos csupa finomsággal leped meg őket idén is!
A karácsony nem csak a szeretetről szól, hanem az evésről is. Az ünnepi asztal mindig telis-tele, azt sem tudjuk mihez nyúljunk. Halászlé, töltött káposzta, zserbó, a lista végtelen. Lássuk, mennyire vagy otthon a karácsonyi receptekben. Kitalálod, melyik hozzávalóra nem lesz szükség az ünnepi étel elkészítéséhez idén sem? Tudsz halászlét főzni? És kocsonyát? A kocsonya például kiváló kollagénforrás, amit nem csak karácsonykor érdemes elkészíteni. A bejgli is kötelező karácsonykor, már csak a hangulata miatt is. Készen állsz a a karácsonyi kihívásra?
Így készíthetsz repedésmentes bejglit az ünnepekre:
Less el pár receptet szentestére a Bors-ról:
