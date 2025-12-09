Kvíz: csak az emberek 2%-a ismeri fel egy idézetből ezeket a klasszikus karácsonyi dalokat

Karácsonykor mindenki bekapcsolja a kedvenc ünnepi lejátszási listáját, és van, aki már októberben! De vajon tényleg odafigyelsz a dalszövegekre is, vagy csak dúdolod őket félálomban? Ebben a kvízben ismert karácsonyi dalokból idézünk – te pedig döntsd el, melyik dalban hangzik el! Lesz itt Mariah Carey, Wham!, de Zséda és Rúzsa Magdi is. Jól figyelj, és derítsd ki, mekkora ünnepi zenegép vagy!
Karácsonykor elkerülhetetlenül felcsendülnek a jól ismert ünnepi dallamok – a plázákban, rádiókban, vagy a nappalinkban. De vajon mennyire figyelsz a dalszövegekre ? Tudod, melyik dalban szólnak a harangok, ki kéri, hogy csak karácsonyra jöjjön vissza a szerelme, vagy épp melyik sláger szól arról, hogy egy fa alatt valakit találjunk? Ebben a karácsonyi kvízben idézetek alapján kell kitalálnod, melyik ünnepi klasszikusról van szó. Vigyázz, a dallam most nem segít – csak a szöveg!
Találd ki melyik dalból idéztünk!
Minden idők top 100 karácsonyi dala:
Tölts ki még több karácsonyi kvízt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.