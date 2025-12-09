Kvíz: csak az emberek 2%-a ismeri fel egy idézetből ezeket a klasszikus karácsonyi dalokat

Karácsonykor mindenki bekapcsolja a kedvenc ünnepi lejátszási listáját, és van, aki már októberben! De vajon tényleg odafigyelsz a dalszövegekre is, vagy csak dúdolod őket félálomban? Ebben a kvízben ismert karácsonyi dalokból idézünk – te pedig döntsd el, melyik dalban hangzik el! Lesz itt Mariah Carey, Wham!, de Zséda és Rúzsa Magdi is. Jól figyelj, és derítsd ki, mekkora ünnepi zenegép vagy!

Kvíz: indulhat a nosztalgia a legnagyobb karácsonyi slágerekkel?

Fotó: Studio Romantic

A karácsonyi dalok az egész ünnepi szezon hangulatát meghatározzák.

A kvízzel letesztelheted hány kedvelt karácsonyi zenére emlékszel.

A kérdések a dalszövegek pontos ismeretét is mérik.

Karácsonykor elkerülhetetlenül felcsendülnek a jól ismert ünnepi dallamok – a plázákban, rádiókban, vagy a nappalinkban. De vajon mennyire figyelsz a dalszövegekre ? Tudod, melyik dalban szólnak a harangok, ki kéri, hogy csak karácsonyra jöjjön vissza a szerelme, vagy épp melyik sláger szól arról, hogy egy fa alatt valakit találjunk? Ebben a karácsonyi kvízben idézetek alapján kell kitalálnod, melyik ünnepi klasszikusról van szó. Vigyázz, a dallam most nem segít – csak a szöveg!

Találd ki melyik dalból idéztünk!