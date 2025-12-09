Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kvíz: csak az emberek 2%-a ismeri fel egy idézetből ezeket a klasszikus karácsonyi dalokat

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 18:30
Közeledik szenteste! Te is ezerrel készülődsz már? Ha igen vedd elő kedvenc zenéidet és hangolódj profin az ünnepekre ezzel a karácsonyi dalkvízzel!
Szabó Eszter Sára
Karácsonykor mindenki bekapcsolja a kedvenc ünnepi lejátszási listáját, és van, aki már októberben! De vajon tényleg odafigyelsz a dalszövegekre is, vagy csak dúdolod őket félálomban? Ebben a kvízben ismert karácsonyi dalokból idézünk – te pedig döntsd el, melyik dalban hangzik el! Lesz itt Mariah Carey, Wham!, de Zséda és Rúzsa Magdi is. Jól figyelj, és derítsd ki, mekkora ünnepi zenegép vagy!

Karácsonyi dalok kvíz
Kvíz: indulhat a nosztalgia a legnagyobb karácsonyi slágerekkel?
Fotó: Studio Romantic
  • A karácsonyi dalok az egész ünnepi szezon hangulatát meghatározzák.
  • A kvízzel letesztelheted hány kedvelt karácsonyi zenére emlékszel.
  • A kérdések a dalszövegek pontos ismeretét is mérik.

Karácsonykor elkerülhetetlenül felcsendülnek a jól ismert ünnepi dallamok – a plázákban, rádiókban, vagy a nappalinkban. De vajon mennyire figyelsz a dalszövegekre ? Tudod, melyik dalban szólnak a harangok, ki kéri, hogy csak karácsonyra jöjjön vissza a szerelme, vagy épp melyik sláger szól arról, hogy egy fa alatt valakit találjunk? Ebben a karácsonyi kvízben idézetek alapján kell kitalálnod, melyik ünnepi klasszikusról van szó. Vigyázz, a dallam most nem segít – csak a szöveg!

Klasszikus karácsonyi dalkvíz: hány ünnepi slágert sikerül felismerned?

Találd ki melyik dalból idéztünk!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
„Hull a hó, és hózik, minden csupa hó...”

Minden idők top 100 karácsonyi dala:

Tölts ki még több karácsonyi kvízt!

 

