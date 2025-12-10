„Nehéz nézni, ahogy eltávoznak a barátok” – Szombathy Gyula búcsúja Balázs Pétertől

A magyar színházi élet egyik meghatározó alakját veszítette el december 10-én. Balázs Péter halála barátait és kollégáit egyaránt mélyen megrendítette, köztük régi pályatársát, Szombathy Gyulát is.

Balázs Péter méltósággal viselt, elhúzódó betegség után hunyt el szerda reggel (Fotó: Szabolcs László)

Balázs Péter halálhíre villámcsapásként érte barátját

Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész halálhíre villámcsapásként érte a szakmát. Betegsége hosszú ideje tartott, ám állapotáról kevesen tudtak részleteket. Szombathy Gyula a Bors újságírójától értesült arról, hogy Balázs Péter meghalt. Elmondása szerint utoljára tavaly nyár elején találkoztak, amikor Péter személyesen látogatta meg őket Balatonalmádiban.

Nem tudtuk, hogy ennyire beteg. Idén már keveset beszéltünk és már csak telefonon

– fogalmazott megrendülten. A két színész barátsága a 70-es évek elejére nyúlik vissza, amikor Szombathy a Vígszínházhoz került, ahol az idősebb kolléga, Balázs Péter igazi mentorként a szárnyai alá vette. Családjaik összebarátkoztak, gyermekeik együtt születtek és nőttek fel, és nem csupán a színház, hanem a nyarak is közösen teltek. Számtalan előadásban, műsorban és kabaréjelenetben dolgoztak együtt; ezek közül egy különösen emlékezetes esetet idézett fel a színművész:

Hárman voltunk nagyon jó barátok, Agárdi Gábor, Balázs Péter és jómagam. A Mikroszkóp színpadon volt egy háromórás Hacsek és Sajó előadás, ami a legkiemelkedőbb emlékem velük, nagyon sok szép élmény kötődik ide. De már egyikőjük sem él, Gabi bácsi sem és mostmár Péter sem.

Szombathy Gyulát megrázta és lesújtotta barátja halálhíre (Fotó: Havran Zoltán)

„Nehéz nézni, ahogy eltávoznak a barátok”

A művész azt is hozzátette, hogy saját egészségi állapota – az öt évvel ezelőtt elszenvedett sztrók miatt – az utóbbi időben megnehezítette a személyes találkozásokat. Ugyan Balázs Péter előadásaira természetesen hivatalos volt, de nem mindig tudott elmenni, s idővel a találkozások is megritkultak.

Idősek vagyunk, tudomásul kell venni, hogy ilyen az élet, én is 81 éves leszek hamarosan. Nehéz nézni, ahogy eltávoznak a barátok, pályatársak.

A 82 évesen elhunyt Balázs Péter nemcsak színművészként, hanem rendezőként és szinkronszínészként is maradandót alkotott, valamint hosszú évekig vezette a szolnoki Szigligeti Színházat. Halálhírét a teátrum közölte hivatalos oldalán, jelezve, hogy a város és a magyar kultúra egyaránt pótolhatatlan értéket veszített el. Pályatársai, barátai és rajongói, tisztelői sorban búcsúznak tőle.