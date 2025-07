Magyar Rapszódia: Közel negyven éve járt nálunk a legendás Queen zenekar

Közel 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én a világ egyik legnagyobb rockzenekara, a Queen történelmi jelentőségű koncertet adott Budapesten a Népstadionban. A koncertről készült egy film, mely a Queen rajongók és a magyarok számára egyaránt a mai napig meghatározó.

A Queen frontembere megörvendeztette a magyar közönséget, amikor magyarul énekelt a koncerten (Fotó: Peter Clay/face to face)

Queen a vasfüggönyön innen

A ‘86-os koncert nemcsak azért volt különösen fontos, mert a zenekar utolsó közös turnéjának egyik állomása volt, hanem amiatt a politikai és társadalmi klíma miatt is, amiben megvalósult. Ekkor Magyarország még a keleti blokk része volt, még állt a vasfüggöny és csodaszámba ment, ha egy nyugati zenekar léphetett fel hazánk bármelyik színpadán. A Queen egy évvel korábban lépett fel a Live Aid jótékonysági koncerten, majd megjelentette utolsó közösen készített albumát, az A Kind of Magic-et. Freddie Mercury, a zenekar legendás frontembere örökre beírta magát minden magyar szívébe, amikor a koncert közben elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt. Ez a film egyik legmeghatóbb jelenete. A filmet Zsombolyai János rendezte, a Mafilm és a Queen Films Ltd. forgalmazásában. Még abban az évben moziba került, majd jóval később, 2012-ben elkészült a felújított változat is, ami azonnal kiadtak DVD-n is. A koncertfelvételt megszakítják olyan jelenetek, amikben a zenekar Budapesten kóborol vagy épp a Népstadionban próbál. Vannak olyan felvételek, amik olyannyira beleivódtak kultúránk szövetébe, hogy még azok is tisztában vannak vele, akik gondolatban sem voltak, amikor a zenekar hazánkba látogatott. Például az a dunai hajókázás, amikor Freddie Mercury megcsillogtatva zseniális humorát megkérdezte, hogy eladó-e a Parlament, vagy a Népstadion színpadán kóstolót kapott a hamisítatlan magyar pálinkából. A film címe: Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest egyszerre tiszteleg a zenekar leghíresebb dala, a Bohemian Rhapsody és Liszt Ferenc Magyar rapszódiák című zongorasorozata előtt.

Ez volt a Queen utolsó nagy turnéja (Fotó: Plástik Dávid)

A Magic turné

A Magic turné egy évvel a zenekar Live Aid-es szereplése után indult és főként Nyugat-Európát érintette, kivéve a magyar koncertet. A turné alatt készült egy másik koncertfilm is, amit a londoni Wembley stadionos fellépésükről forgattak. Ez a turné különös jelentőséggel bírt. Ez volt az utolsó alkalom, hogy a zenekar teljes, eredeti felállásában, azaz Brian May gitárossal, John Deacon basszusgitárossal, Roger Taylor dobossal és Freddie Mercury énekessel lépett fel. A koncertsorozat után egy évvel Mercuryt AIDS-el diagnosztizálták, többek között ezért sem vállalt a zenekar több nagy fellépést. Öt évvel később, 1991. november 24-én az énekes szervezete feladta a harcot és hosszantartó betegsége után elhunyt. A filmnek, dalainak és a legendás koncertnek köszönhetően azonban emléke örökké élni fog.