/Kőkemény retró kvíz: fogadjunk, hogy nem emlékszel már ezekre a régi reklámokra!

Kőkemény retró kvíz a javából! Emlékszel, hogy a reklámok műsorideje fel volt tüntetve a TV újságban? A ’70-es, ’80-as és ’90-es évek szellemes és gyakran meglepően egyszerű tévéreklámjai, és a retró reklámszlogenek máig élénken élnek az emlékezetünkben, mert szívesen néztük őket.

Retró kvíz: még azokon is kifog, akik benne éltek

Ezek a hirdetések mai szemmel megmosolyogtatóak. Nem voltak még digitális effektek, csak néhány kreatív ötlet, fülbemászó dallam és találó szlogen, amelyek közül néhány ma is a fülünkbe cseng. A retró reklámok egyik különlegessége, hogy nem mindig egy konkrét márkát népszerűsítettek, gyakran egy egész termékcsoport kapott figyelmet, mint például a tej vagy a tejföl. Mindez szöges ellentéte a mai reklámzuhatagnak, ahol egy kampány gyakran több érzékszervet is egyszerre bombáz. Ezért is jóleső élmény visszatekinteni arra az időre, amikor egy jól eltalált szlogen vitte a hátán a reklámkampányt.

A következő kvízben ezekből a felejthetetlen reklámszlogenekből válogattunk. Próbáld ki, mennyire emlékszel rájuk. Biztosan mosolyt csalnak az arcodra! Most letesztelheted magad: hány szlogent ismersz fel a klasszikus magyar reklámok világából? Tudod, hogy milyen terméket reklámoztak?