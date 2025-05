"Nem lehet megunni!” - te mennyire vagy profi a régi reklámok slágereiben? - Kvíz

Mára a reklámok dalai sokkal inkább kinyomandó háttérzajként vannak jelen. Voltak idők azonban, amikor annyira hatásosra sikerült egy-egy reklám betétdala, hogy szinte együtt dúdoltuk őket a TV-vel. Te emlékszel még ezekre? Jöjjenek a régi reklámok slágerei!

Régi reklámok slágerei - te tudod még a szövegeiket? Fotó: Tó-Retró

Régi reklámok slágerei - felismered őket? Netán dúdolni is szoktad?

Mostanra ezek a cégek, vállalatok, termékek vagy nem léteznek, vagy más néven, más arculattal maradtak fent. A korábbi generációk számára mást jelent a reklám, mint amit a mostani internetes világban tapasztalunk. A magyar televíziózás hajnalán gyakran volt rá példa, hogy egy termékhez vagy egy kampány reklámvideójához zenét is készítettek. Ezek olyan egyszerűek, kedvesek és fülbemászóak voltak, hogy sokszor nem is a termékre, hanem ezekre a dalokra emlékeztünk.

Mára ezek a dalok ikonikussá, mondhatni slágerekké váltak. A YouTube-on ma is megtalálhatóak ezek a slágerek, még most is ugyanolyan élettel teli és felvillanyozó hangulattal bírnak, mint a maguk idejében. Ha nem hallottuk még őket, vagy szeretnénk újra átélni a retro élményt, a kvíz után érdemes rájuk keresnünk.

Ha meglátod a termék logóját, vagy a videó szereplőit, talán egyből be is ugrik a retro sláger is. Fel tudod őket idézni most?

Az alábbi kvízben összeválogattunk néhány reklámot, amelyek fülbemászó dallamokkal és hangzatos szövegükkel lopták be magukat az emlékezetünkbe. Te emlékszel még rájuk?