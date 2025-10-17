Komár László Zalatnay Saroltáról: Egyszercsak bejött és lenyomott két-három sallert! Tűrtem, aztán visszaütöttem!

Komár László Adásztevelen született 1944. november 28-án, épp 13 éve, 2012. október 17-én hunyt el hosszabb betegség után. A Scampolo, a Dogs, a Non-Stop, a Szemek, Szájak, Szívek tagja volt, fellépett az Atlasszal, a Bergendy-együttessel. A hetvenes évek végétől szólóban aratta a legnagyobb sikereit olyan dalokkal, mint a Táncoló fekete lakkcipők, Mondd kis kócos vagy a No miss. Számos tévéműsorban szerepelt, ötször nősült élete során. Alább olvashatsz tíz érdekességet róla.
1. Azzal kezdődött minden, hogy észrevette, hogy egészen jól utánozza Elvis Presley-t. „Barátaim unszolására eljutottam a Vigyázó Ferenc utcába, ahol egy Tacskó nevű zenekar próbált a Földmunkát Gépesítő Vállalat ebédlőjében. Bementem, elmondtam jövetelem célját, kipróbáltak, megfeleltem” – nyilatkozta Komár László a Mozgó Világnak még 1979-ben.
2. „Ebből a zenekarból lett a Scampolo. „Több évig játszottunk így együtt, hatalmas közönségsikerrel. A sorozatos bevonulások szétoszlatták a társaságot. Én új együttest alakítottam, az első Dogsot (később volt egy új Dogs is).
Ebben az együttesben is megmaradt a rock and roll. Ez a stílus a kedvencem, szeretek mást is, de úgy érzem, ez megy nekem a legjobban.
Utána hatalmas erővel és lelkesedéssel megalakítottuk a Sprint együttest Faragó Judy István barátommal” – emlékezett. A Sprint nagylemez végül 1978-ban jelent meg.
3. Ekkor befuthatott volna, de majdnem meghalt, kórházban is ápolták. „Az én hibámból elmaradt a nagylemez élő bemutatója az Urániában. Nem számítottunk egy ostoba balesetre. Akkoriban én Sándor Pál Szabadíts meg a gonosztól című filmjében játszottam epizódszerepet.
A forgatási szünetben, a büfében rántott csirkecombot ettem és egy csontdarab, felsértve a légcsövemet, megakadt a torkomon.
Három napig voltam kórházban, éppen a számunkra nagyon fontos Uránia koncert idején” – emlékezett 1979-ben a Pesti Műsorban. Utána kezdődött szólópályafutása.
4. „Nagyon sokáig tartott nulláról egyre jutni, egyről tízre viszont már könnyebb volt. Nagyon meg kellett harcolni az első tv- és rádiófelvételért, vagyis a lehetőségekért. Életem nagy lehetősége volt, hogy bekerülhettem a Vígszínházba. Játszottunk százhúsz előadásban Déry Pós Presser-Adamis Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című popmusicaljében. A színház atmoszférája nagy hatással volt és van rám” – mesélte korábban.
5. A Toldy gimnáziumban a Scampolo lépett fel a szalagavató bálon, a még gimnazista Zalanay Cini felkéredzkedett énekelni. „Meg volt beszélve az osztályommal, hogy meg fognak őrülni értem, akármilyen rossz vagyok. De nem voltam rossz, sőt! Komár Laci is azt mondta, hogy nem is olyan rossz... De a lábaimra gondolt, nem a hangomra" – emlékezett korábban megkeresésünkre Zalatnay Sarolta.
6. Zalatnay Sarolta és Komár László kapcsolata később felettébb szenvedélyes volt, nagyon szerették egymást de sokat veszekedtek. Az énekes állítása szerint nem ő adta az első pofont. „Kimentem a színpadra, és kiszúrta, hogy valamelyik csajjal szemezgetek, mert az előfordult, és akkor bejött hátra, és minden értesítés nélkül lenyomott két-három sallert. Egy darabig tűrtem, aztán pontot tettem a végére, és visszaütöttem” – mondta Komár.
7. 2006-ban bevallotta, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved, a lábában daganatot találtak az orvosok. „Kétszer kaptam kemoterápiát, amitől kihullott a hajam, ezután leállítottam az összes kezelést és úgy döntöttem, hogy más gyógyítási módszerhez folyamodok. Nagy dózisban kaptam vitaminokat, ezek egy ideig segítettek, de újabb daganatot találtak a szervezetemben az orvosok” – nyilatkozta akkor.
8. Komár Lászlót 2012 őszén kórházba szállították, akkor perceken múlt az élete. Az intenzív osztályra köhögés és erős mellkasi fájdalmak miatt került, a diagnózis szerint panaszait tüdőembólia okozta.
9. „Arra emlékszem, hogy elképesztő légszomjam támadt, aztán mint a farkas, úgy üvöltöttem a fájdalomtól. A kórházból már kimaradtak a képek, mert az oxigénhiánytól többször is elvesztettem az eszméletem” – emlékezett vissza a tüdőembóliás rohamra. A 67 éves énekes állapota azonban orvosai és barátai szerint gyorsan javult, így hazaengedték, és otthon lábadozott.
10. Nem sokkal később, 2012. október 17-én, 67 évesen halt meg Komár László. Otthonában, felesége karjaiban hunyt el. Krisztinát abban az évben, januárban, titokban vette feleségül. Az énekes ötször nősült.
