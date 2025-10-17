Komár László Zalatnay Saroltáról: Egyszercsak bejött és lenyomott két-három sallert! Tűrtem, aztán visszaütöttem!

Komár László Adásztevelen született 1944. november 28-án, épp 13 éve, 2012. október 17-én hunyt el hosszabb betegség után. A Scampolo, a Dogs, a Non-Stop, a Szemek, Szájak, Szívek tagja volt, fellépett az Atlasszal, a Bergendy-együttessel. A hetvenes évek végétől szólóban aratta a legnagyobb sikereit olyan dalokkal, mint a Táncoló fekete lakkcipők, Mondd kis kócos vagy a No miss. Számos tévéműsorban szerepelt, ötször nősült élete során. Alább olvashatsz tíz érdekességet róla.

Faragó Judy István és Komár László sokáig zenéltek együtt (Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán)

1. Azzal kezdődött minden, hogy észrevette, hogy egészen jól utánozza Elvis Presley-t. „Barátaim unszolására eljutottam a Vigyázó Ferenc utcába, ahol egy Tacskó nevű zenekar próbált a Földmunkát Gépesítő Vállalat ebédlőjében. Bementem, elmondtam jövetelem célját, kipróbáltak, megfeleltem” – nyilatkozta Komár László a Mozgó Világnak még 1979-ben.

2. „Ebből a zenekarból lett a Scampolo. „Több évig játszottunk így együtt, hatalmas közönségsikerrel. A sorozatos bevonulások szétoszlatták a társaságot. Én új együttest alakítottam, az első Dogsot (később volt egy új Dogs is).

Ebben az együttesben is megmaradt a rock and roll. Ez a stílus a kedvencem, szeretek mást is, de úgy érzem, ez megy nekem a legjobban.

Utána hatalmas erővel és lelkesedéssel megalakítottuk a Sprint együttest Faragó Judy István barátommal” – emlékezett. A Sprint nagylemez végül 1978-ban jelent meg.

Komár László, Karácsony János, Frenreisz Károly a színpadon (Fotó: Kanyó Béla, Fortepan )

3. Ekkor befuthatott volna, de majdnem meghalt, kórházban is ápolták. „Az én hibámból elmaradt a nagylemez élő bemutatója az Urániában. Nem számítottunk egy ostoba balesetre. Akkoriban én Sándor Pál Szabadíts meg a gonosztól című filmjében játszottam epizódszerepet.

A forgatási szünetben, a büfében rántott csirkecombot ettem és egy csontdarab, felsértve a légcsövemet, megakadt a torkomon.

Három napig voltam kórházban, éppen a számunkra nagyon fontos Uránia koncert idején” – emlékezett 1979-ben a Pesti Műsorban. Utána kezdődött szólópályafutása.

4. „Nagyon sokáig tartott nulláról egyre jutni, egyről tízre viszont már könnyebb volt. Nagyon meg kellett harcolni az első tv- és rádiófelvételért, vagyis a lehetőségekért. Életem nagy lehetősége volt, hogy bekerülhettem a Vígszínházba. Játszottunk százhúsz előadásban Déry Pós Presser-Adamis Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című popmusicaljében. A színház atmoszférája nagy hatással volt és van rám” – mesélte korábban.