Helyesírási kvíz kitöltése egy általános iskolai magyarórán

Ez a helyesírás-kvíz még a magyartanárokat is megizzasztja – Lássuk, neked hogy megy

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 18:45
Ne aggódj, ez most nem iskolai dolgozat lesz. Ez a kvíz csak játék – de közben garantáltan tanulsz is valamit!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Bevallhatjuk: mindannyian írtunk már le valamit úgy, hogy közben halkan azt suttogtuk magunkban: „ez most így helyes?” A magyar nyelvtan nem véletlenül a legtrükkösebb tantárgyaink egyike. A magyar helyesírást például kőkemény szabályok uralják, néhány esetben azonban olyan érzésünk lehet, mintha pusztán a nyelvérzék döntene. Egybe, külön vagy kötőjellel? Néha az is rejtély, hogy a helyes forma miért épp az, ami. A legviccesebb, hogy ezek a dilemmák nem az iskolában jönnek elő, hanem a hétköznapokban: amikor írsz egy e-mailt, posztolsz valamit, vagy csak gyorsan bepötyögsz egy üzenetet; és persze mindig van legalább egy szó, amelyen elgondolkodsz. Töltsd ki ezt a helyesírás-kvízt és megtudod, jól figyeltél-e magyarórán!

Helyesírási kvíz kitöltése egy általános iskolában
Ez a helyesírás-kvíz visszarepít az iskolapadba
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Helyesírás-kvíz

Ez a kvíz nem azért van, hogy számon kérjen – inkább játékra hív. Teszteld velünk, mennyire vagy tisztában magyar helyesírás sajátosságaival! 
Egybe, külön vagy kötőjellel? Derítsd ki az alábbi kvízzel, mennyire igazodsz el a magyar nyelv útvesztőiben!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Ezt a szót egybe vagy külön írjuk? Esetleg kötőjellel?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
