Ez a helyesírás-kvíz még a magyartanárokat is megizzasztja – Lássuk, neked hogy megy

Bevallhatjuk: mindannyian írtunk már le valamit úgy, hogy közben halkan azt suttogtuk magunkban: „ez most így helyes?” A magyar nyelvtan nem véletlenül a legtrükkösebb tantárgyaink egyike. A magyar helyesírást például kőkemény szabályok uralják, néhány esetben azonban olyan érzésünk lehet, mintha pusztán a nyelvérzék döntene. Egybe, külön vagy kötőjellel? Néha az is rejtély, hogy a helyes forma miért épp az, ami. A legviccesebb, hogy ezek a dilemmák nem az iskolában jönnek elő, hanem a hétköznapokban: amikor írsz egy e-mailt, posztolsz valamit, vagy csak gyorsan bepötyögsz egy üzenetet; és persze mindig van legalább egy szó, amelyen elgondolkodsz. Töltsd ki ezt a helyesírás-kvízt és megtudod, jól figyeltél-e magyarórán!

Ez a helyesírás-kvíz visszarepít az iskolapadba

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Helyesírás-kvíz

Ez a kvíz nem azért van, hogy számon kérjen – inkább játékra hív. Teszteld velünk, mennyire vagy tisztában magyar helyesírás sajátosságaival!

Egybe, külön vagy kötőjellel? Derítsd ki az alábbi kvízzel, mennyire igazodsz el a magyar nyelv útvesztőiben!