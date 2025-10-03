Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Kőkemény helyesírási kvíz: nagyszüleink még tudták, hogyan kell írni ezeket a szavakat

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 11:15
Egybe vagy külön, kisbetűvel, kötőjellel vagy éppen szótagolva írjuk? Első pillantásra könnyűnek tűnhet, ám ez a tíz kérdéses helyesírási kvíz még a profi nyelvészeknek is feladja a leckét. A nagyszüleink még jól ismerték ezeket a magyar nyelvi szabályokat. Te mennyire vagy képben velük?
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Ez a kőkemény helyesírási kvíz nemcsak próbára teszi a tudásodat, hanem remek alkalom arra is, hogy felelevenítsd vagy éppen tovább csiszold a már meglévő nyelvtani ismereteidet és a legfontosabb szabályokat. Jobb esetben már általános iskolában elsajátítottuk a legalapvetőbb helyesírási előírásokat, mégis előfordul, hogy felnőttként is elbizonytalanodunk egy-egy szó láttán. Nem mindig egyértelmű, mikor írjuk egybe vagy külön, használunk-e kötőjelet, vagy hogyan helyes az adott szóalak és ragozás.

Helyesírási kvíz nő levelet ír egy tollal
Helyesírási kvíz: most alaposan próbára teheted magyar nyelvtani tudásodat.
Fotó: katuSka /  Shutterstock 

Kőkemény helyesírási kvíz: Ezeket a szavakat csak kevesen tudják jól leírni

Napi szinten kommunikálunk írásban, chaten, írunk e-maileket, üzeneteket, a közösségi felületeinkre bejegyzéseket, a figyelmetlenség vagy a sietség miatt mégis előfordul, hogy bődületes helyesírási hibákat vétünk. Nem csoda, hiszen a magyar nyelv egy igen összetett és aprólékos rendszer, így a leggyakorlottabbaknak is becsúszhat néha egy-egy elírás vagy inkább elütés. A jó hír viszont, hogy egy kis odafigyeléssel és rendszeres gyakorlással bárki magabiztosabbá válhat a helyesírás terén. Ez a kvíz abban segít, hogy próbára tedd tudásodat, és közben felfrissítsd azt, amit talán már rég elfelejtettél az iskolás éveid óta. Hajrá!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Hogyan írjuk helyesen?

További érdekes és izgalmas helyesírási szabályokért nézd meg az alábbi videót:

