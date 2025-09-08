Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Helyesírásból ötös vagy egyes alá? Ezt a helyesírási kvízt az emberek 99 százaléka nem tudja kitölteni

2025. szeptember 08.
Úgy gondolod, hogy nincs olyan szó, ami kifogna rajtad? Ebből a helyesírási kvízből most kiderül, hogy bele tartozol-e abba az 1 százalékba, aki a kisujjából kirázza a magyar nyelvtant!
Tudod, mikor kell egybeírni egy hosszabb, összetett szót vagy, mikor használunk kötőjelet, sőt még a „j” és az „ly” helyes használatával is tisztában vagy? Az írástudatlanság elleni küzdelem világnapja alkalmából egy helyesírási kvízzel készültünk, amiből megtudhatod, mennyire mozogsz otthonosan a csavaros témában!

A helyesírási kvízből kiderül, hogy a legjobbak közt vagy-e!
Helyesírási kvíz – a legjobbak között leszel, ha magyarórán nem csak a szád járt

A magyar nyelvben számtalan buktató van, szó szerint egy igazi aknamező. Elsőre egyszerűnek tűnhet, hiszen “csak” azt kell leírni, amit mondunk. Aztán jönnek a kivételek, az elválasztás szabályai, a ragok és persze a „j” és „ly” kérdések, amik még a legjobbakat is elbizonytalanítják. Ha azt hiszed, hogy neked ez könnyedén fog menni, akkor vágj bele ebbe a trükkös kvízbe! Derítsd ki, hogy te is a legjobb 1 százalékba tartozol-e, vagy ideje lenne leporolnod a helyesírási szabályzatot!

Hogyan írod helyesen?

 

Az alábbi videóban 10 helyesírási hibát ismerhetsz meg, amit jó, ha tudsz:

