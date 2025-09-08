Helyesírásból ötös vagy egyes alá? Ezt a helyesírási kvízt az emberek 99 százaléka nem tudja kitölteni

Tudod, mikor kell egybeírni egy hosszabb, összetett szót vagy, mikor használunk kötőjelet, sőt még a „j” és az „ly” helyes használatával is tisztában vagy? Az írástudatlanság elleni küzdelem világnapja alkalmából egy helyesírási kvízzel készültünk, amiből megtudhatod, mennyire mozogsz otthonosan a csavaros témában!
A magyar nyelvben számtalan buktató van, szó szerint egy igazi aknamező. Elsőre egyszerűnek tűnhet, hiszen “csak” azt kell leírni, amit mondunk. Aztán jönnek a kivételek, az elválasztás szabályai, a ragok és persze a „j” és „ly” kérdések, amik még a legjobbakat is elbizonytalanítják. Ha azt hiszed, hogy neked ez könnyedén fog menni, akkor vágj bele ebbe a trükkös kvízbe! Derítsd ki, hogy te is a legjobb 1 százalékba tartozol-e, vagy ideje lenne leporolnod a helyesírási szabályzatot!
Az alábbi videóban 10 helyesírási hibát ismerhetsz meg, amit jó, ha tudsz:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.