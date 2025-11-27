Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Csillagászat kvíz: vajon mennyit tudsz a bolygókról? 10-ből 9 ember elbukik rajta

Csillagászat kvíz: vajon mennyit tudsz a bolygókról? 10-ből 9 ember elbukik rajta

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 18:30
Készen állsz egy gyors csillagászati megmérettetésre? A bolygókról szóló kvízünk még azoknak is feladja a leckét, akik azt hiszik, mindent tudnak a Naprendszerről!
Kelemen Dorina
Ha téged is érdekel a csillagászat, akkor ez a kvíz neked szól! Töltsd ki és tedd próbára a tudásod!

Egy tenyér és bolygós hologram töltsd ki a csillagászati kvízünket.
Csillagászati kvíz az égbolt szerelmeseinek!
Fotó: shutterstock
  • A Nap csillag legfontosabb adatai, amit tudnod kell.
  • A Föld bolygó érdekességeit, amit érdemes elolvasnod.
  • Kvíz amiből kiderül mennyire vagy otthon a csillagászatban.

Csillagászati kvíz: 8 kérdés a csillagászat rajongóink – vajon hányra tudod a helyes választ?

Az talán már senkinek sem újdonság, hogy a Nap a Naprendszer központi csillaga. Bizony, körülötte keringenek a bolygók, köztük a Föld is. Az viszont már lehet, hogy számodra is újdonság lesz, hogy a Nap 92%-a hidrogénből, 8%-ban héliumból áll. A Nap csillag méretei is elképesztőek. Tudtad, hogy az átmérője 1,4 millió kilométer, a tömege pedig 333 ezer földtömegnek felel meg? Nem véletlenül olyan kicsi a Föld a Nap mellett a képeken. 

A kvíz előtt még jöjjön pár érdekesség a mi bolygónkról, a Földről. A Föld a Naptól számított 3. bolygó a Naprendszerben. Hogy mikor alakult ki? A tudósok nagyjából 4,44-4,54 milliárd évre saccolják a korát, és a becslések szerint még 1,5 milliárd évig lehet jelen az élet a Földön. Utána várhatóan a Nap egyre fényesebb lesz és el fogja tüntetni a bioszférát. 

Mi ezt már sosem tudjuk meg, de az alábbi kvíz trükkös kérdésekből áll, és könnyen lehet, hogy olyan részletre kérdezünk rá, amit utoljára általános iskolában hallottál. Készen állsz induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
A Naptól számítva melyik az ötödik bolygó a Naprendszerben?

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a Világegyetem titkairól:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

