Kőkemény földrajzi kvíz: te felismered Európa legnagyobb nevezetességeit egyetlen képről?

Kőkemény földrajzi kvíz azoknak, akik jobban megismernék csodás kontinensünk egyedülálló látványosságait, valamint felmérnék tudásukat és kipróbálnák magukat egy felejthetetlen játékban. A teszt ugyanis felfedi, hogy mennyire vagy jártas más országok szimbólumait illetően.
Róma kapcsán a Colosseum, Párizs hallatán az Eiffel-torony jut azonnal az eszünkbe, de vajon mi a helyzet a többi látványossággal? Az ikonikus épületeket és természeti csodákat szinte már mindenki kívülről fújja. De mi a helyzet a kevésbé ismert látványosságokkal? Európa eleve tele van olyan építészeti remekekkel, mesébe illő helyszínekkel és természeti csodákkal, amelyek ugyan kevésbé szerepelnek képeslapokon, mégis lenyűgözőek, ezért érdemes őket ismerni. Ezeket azonban már nem olyan könnyű beazonosítani első pillantásra. De lássuk is, melyek ezek! Felkészültél? Sok sikert!
További izgalmas földrajzi kvíz kérdésekért nézd meg az alábbi videót:
