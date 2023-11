A tudósók figyelmeztetése: a Nap a többszörösére fog tágulni, és el fogja pusztítani a Földet is

Ijesztő jövőképet tártak elénk a tudósok, akik az univerzumunk csillagait vizsgálják. A csillag és a bolygó között az az egyik égető különbség az, hogy a csillagok nukleáris energiát termelnek, ezért is rendelkeznek saját fénnyel, szemben más égitestekkel. Azonban hatalmas veszélyt is rejthetnek magukban. A The Astrophysical Journal lap számolt be a kutatók legújabb felfedezéséről, amelyet a Rho Coronae Borealis nevű csillag vizsgálata során állapítottak meg. Ennek a csillagnak a sugara, tömege, és az összetétele hasonló a mi napunkéhoz, a kettőjük közti különbség csupán a koruk. A Tejútrendszer napja ugyanis csak körülbelül fele annyi idős, mint a Rho Coronae Boreals - számolt be róla az Unilad.

A Nap egyszer elfogja pusztítani az univerzumunkat és a Földet is /Fotó: Pexels

A Rho Coronae Borealis kapcsán rájöttek a tudósok, hogy közeledik az utolsó életciklusához, amikor végül vörös óriássá fog alakulni. A vörös óriássá tágulás során pedig a "közelében" levő bolygókat és égitesteket magába szippantja a jelenség, ami mondanunk sem kell eléggé pusztító hatású lehet még a távolabbi égitestek számára is.

Ez a sors vár hosszú távon a mi Napunkra is, azonban mivel néhány évmilliárddal fiatalabb a csillagtársánál, így a mi életünkben nem fog megtörténni ez a pusztítás.

Stephen R. Kane a Riverside-i bolygótudományi egyetem munkatársa így nyilatkozott a lapnak a kutatásukról:

A csillagok evolúciója a fő szekvencia után drámai, esetenként traumatikus változásokat eredményezhet a bolygórendszerben. A vörös óriássá válás folyamata a mi Napunknál azonban szerencsére még néhány milliárd évig nem fog bekövetkezni

- mondta el a professzor. Kane szerint így az éghajlatváltozás hamarabb végezhet az emberiséggel, mint a Nap vörösóriássá válása.