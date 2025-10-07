Ha otthon vagy földrajzból, azért, ha nem akkor pedig azért töltsd ki a kvízünket, hogy bővítsd az ismereteidet!

Kőkemény földrajz kvíz: most kiderül mennyire vagy otthon a nagyvilágban

Fotó: Krakenimages.com

8 kvízkérdés, amiből kiderül, mennyire vagy otthon földrajzból

Tudod, melyik városra mondják, hogy hét dombra épült? Hol van a világ legmélyebb barlangja? Mi a helyzet a Skandináv-hegységgel, tényleg végigszeli Norvégiát? Ebben a kvízben többre lesz szükséged, mint a klasszikus földrajzórás alapok. Rajta, töltsd ki a kvízt és derítsd ki, mennyire vagy jó földrajzból!