Kvíz: ma lenne 104 éves Charles Bronson —  Lássuk, mennyit tudsz a vadnyugat legendájáról

Nosztalgikus kvízünkkel, most visszarepítünk a western filmek világába. Készen állsz az időutazásra? Akkor töltsd ki a kvízt!
A vadnyugat sztárja Charles Bronson örökre beírta magát a filmtörténelembe. A következő kvízben tesztelheted, mennyit tudsz a színészlegendáról. A kérdések vegyesek, teszteljünk, mennyire vagy otthon Bronson magánéletében és arra is kíváncsiak vagyunk, mennyit tudsz a karrierjéről. Melyik feleségével szerepelt együtt több filmben? Hány mesterlövész szerepel a legendás alkotásban? Milyen néven született Bronson 1921-ben? Készen állsz? Induljon a kvíz!
Többet akarsz tudni Charles Bronsoról? Nézd meg az alábbi videót:
