Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Győző névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ma lenne 104 éves Charles Bronson — Lássuk, mennyit tudsz a vadnyugat legendájáról

Kvíz: ma lenne 104 éves Charles Bronson — Lássuk, mennyit tudsz a vadnyugat legendájáról

Charles Bronson
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 15:45
western filmvadnyugatkvíz
Charles Bronson neve valószínűleg neked sem ismeretlen. A színészóriás ma ünnepelné 104. születésnapját. Játssz velünk, és töltsd ki a vadnyugat sztárjáról szóló kvízünket!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Nosztalgikus kvízünkkel, most visszarepítünk a western filmek világába. Készen állsz az időutazásra? Akkor töltsd ki a kvízt!

Charles Bronson születésnapi kvíz
Kvíz: ma lenne 104 éves Charles Bronson —  Lássuk, mennyit tudsz a vadnyugat legendájáról
Fotó: ZUMA Press / Northfoto

7 kvízkérdés a vadnyugat legendájáról, Charles Bronsonról

A vadnyugat sztárja Charles Bronson örökre beírta magát a filmtörténelembe. A következő kvízben tesztelheted, mennyit tudsz a színészlegendáról. A kérdések vegyesek, teszteljünk, mennyire vagy otthon Bronson magánéletében és arra is kíváncsiak vagyunk, mennyit tudsz a karrierjéről. Melyik feleségével szerepelt együtt több filmben? Hány mesterlövész szerepel a legendás alkotásban? Milyen néven született Bronson 1921-ben? Készen állsz? Induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Milyen származású volt Charles Bronson?

Többet akarsz tudni Charles Bronsoról? Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu