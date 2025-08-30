Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
22 éve hunyt el a vadnyugat sztárja, Charles Bronson – Nosztalgikus kvíz a színészóriásról

film
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 09:45
westernCharles Bronsonkvíz
Kemény tekintet, szűkszavú megszólalások és a vadnyugat poros utcáin masírozó hős – Charles Bronson neve máig egyet jelent a klasszikus férfieszmény és a kőkemény akciófilmek világával. A legendás színész nemcsak a vásznon volt különleges, hanem élettörténete is bővelkedik meglepő fordulatokban. Játsz velünk, és töltsd ki a kvízt!
Bors
A szerző cikkei

Most letesztelheted, mennyire vagy képben a vadnyugati filmek ikonikus alakjának életével és pályafutásával! Teszteld a tudásod nosztalgikus kvízünkkel!

kvíz, Charles Bronson, Henry Fonda
22 éve hunyt el a vadnyugat sztárja, Charles Bronson – Nosztalgikus kvíz a színészóriásról
Fotó: Collection ChristopheL via AFP /  AFP

10 kvízkérdés a westernfilmek legendás színészéről, Charles Bronsonról

Tudod, hány testvére volt a színésznek, és milyen néven született eredetileg? Felismered, melyik filmjében volt az „alagútkirály”, vagy hogy kikkel játszott együtt a klasszikus A hét mesterlövész című filmben? Ki volt a felesége, akivel több filmben is szerepelt? Ha szereted a régi filmeket, nosztalgiával gondolsz a westernfilmek történeteire, vagy csak tesztelnéd, mi maradt meg benned Charles Bronson ikonikus szerepeiből, akkor ez a kvíz neked szól! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Milyen származású Charles Bronson?

 

Miután kitöltötted a kvízt, nézd meg az alábbi videót is:

Ne feledkezz meg az alábbi kvízeinkről sem:

 

