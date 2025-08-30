22 éve hunyt el a vadnyugat sztárja, Charles Bronson – Nosztalgikus kvíz a színészóriásról

Most letesztelheted, mennyire vagy képben a vadnyugati filmek ikonikus alakjának életével és pályafutásával! Teszteld a tudásod nosztalgikus kvízünkkel!
Tudod, hány testvére volt a színésznek, és milyen néven született eredetileg? Felismered, melyik filmjében volt az „alagútkirály”, vagy hogy kikkel játszott együtt a klasszikus A hét mesterlövész című filmben? Ki volt a felesége, akivel több filmben is szerepelt? Ha szereted a régi filmeket, nosztalgiával gondolsz a westernfilmek történeteire, vagy csak tesztelnéd, mi maradt meg benned Charles Bronson ikonikus szerepeiből, akkor ez a kvíz neked szól!
Miután kitöltötted a kvízt, nézd meg az alábbi videót is:
Ne feledkezz meg az alábbi kvízeinkről sem:
