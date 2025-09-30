Woody Allen ritka vallomása: így látja 35 év korkülönbségű házasságát és a múlt botrányait

Woody Allen, a 89 éves rendező és komikus ritkán enged betekintést magánéletébe, most azonban a Wall Street Journal-nek adott interjújában nyíltan beszélt 54 éves feleségével, Soon-Yi Previnnel való kapcsolatáról. A pár 1997-ben házasodott össze, és két örökbefogadott lányuk van: Bechet (26) és Manzie (25).

Woody Allen és 35 évvel fiatalabb felesége köszönik szépen, boldogok együtt

Fotó: Van Tine Dennis / Northfoto

Woody Allen exének örökbefogadott lányát vette feleségül

Allen elárulta, hogy feleségét „fegyelmezettnek”, „határozottnak” és „csodálatos anyának” tartja. Hozzátette: „Ha valaki évekkel ezelőtt azt mondja nekem, hogy egy nálam sokkal fiatalabb lánnyal fogok összeházasodni, aki nem New Yorkból származik, és nincsenek közös gyerekkori élményeink, ráadásul koreai árva – azt mondtam volna: Lehetetlen. Egy New York-i színésznő lesz a feleségem. De nem így alakult.” - olvasható a LADbible cikkében.

A kapcsolatuk azonban kezdettől fogva botrány övezte. Soon-Yi ugyanis Mia Farrow örökbefogadott lánya, akivel Allen hosszú kapcsolatban élt, mielőtt viszonyt kezdett Previnnel. A kapcsolat hozzájárult Farrow és Allen szakításához, és a későbbi dokumentumsorozat (Allen vs. Farrow) is részletesen foglalkozott vele. Ebben felmerültek Dylan Farrow vádjai is, aki azt állítja: gyerekkorában Allen szexuálisan zaklatta. Allen mindvégig tagadta a vádakat, és bírálta azokat a színészeket, akik emiatt elhatárolódtak tőle.

Azt gondolnám, több józan eszük van. Amikor az ember elolvassa a részleteket, annak világosnak kellene lennie, hogy ez elég kétséges történet

– mondta.

Dylan Farrow a Wall Street Journal-nek adott nyilatkozatában határozottan visszautasította Allen szavait: „Elegem van abból a nőgyűlölő és tudománytalan narratívából, miszerint engem befolyásoltak vagy agymostak. Ez nem így van. Igazságot mondtam gyerekként, és azóta is következetesen elmondom: 40 éves nő vagyok, és Woody Allen szexuálisan bántalmazott.”

Az interjúban Allen arról is beszélt, hogy bár sok mindent megbánt, ezek kizárólag szakmai dolgok. „Bárcsak ne készítettem volna el ezt a filmet… bárcsak jobban megírtam volna ezt a jelenetet… bárcsak más irányba indultam volna” – sorolta.