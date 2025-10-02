„Ne tettesse magát hülyébbnek, mint amilyen” – lássuk, neked hogy megy a Macskafogó-kvíz

Kevés magyar rajzfilm tudott olyan mélyen beépülni a popkultúrába, mint a Macskafogó. Az ikonikus alkotást 1986 október 2-án mutatták be, és azonnal berobbant a köztudatba. Egyszerre volt kémfilm-paródia, gengsztersztori és sci-fi, tele volt felnőtteknek szóló gegekkel, emlékezetes karakterekkel és felejthetetlen zenékkel. Te vajon mennyi részletre emlékszel? A nagy Macskafogó-kvízből kiderül!

Macskafogó-kvíz: jelenetkép a Macskafogó című rajzfilmből, 1986.

Fotó: Photo12 via AFP / AFP

Macskafogó-kvíz

A Pannónia Filmstúdió legendás alkotói, Ternovszky Béla és Nepp József olyan világot hoztak létre, amelyben a macskák és egerek hidegháborús világában egyetlen szuperegér-ügynök, Grabowski vállán nyugszik a béke sorsa. A poénok mellett a zene is külön életet él, a A négy gengszter dala igazi fülbemászó sláger lett, és azóta is szállóige-szerűen idézgetjük a film poénjait.

Most rajtad a sor, hogy megmutasd, mi mindenre emlékszel a legendás szereplők közül. Kvíz következik!

Ezek is érdekelhetnek: