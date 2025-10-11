Álmában érte utol a halál a 11 éves fiút, bokáján volt az árulkodó nyom

Egy 11 éves fiú életét veszítette kígyómarás következtében Ausztráliában, miután apja úgy vélte, hogy tünetei alkohol fogyasztása miatt jelentkeztek.

Kígyómarás okozta egy 11 éves fiú halálát Ausztráliában

Fotó: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

2021 november 21-én Tristian James Frahm holttestét egy murgoni házban találták meg. A boncolási jelentés szerint a halálát kígyómarás okozta belső vérzés miatt következett be - számolt be a Queenslandi Koroneri Bíróság.

A barna kígyó mérge koagulopátiá okozhat, ez azt eredményezi, hogy a vér nem képes megfelelően megalvadni. Bár a kígyómarás ritka, a barna kígyómarások mindössze 3 százalékban alakul ki ez az állapot.

A nyomozás során kiderült, hogy Tristian apja, Kerrod Frahm tisztában volt azzal, hogy fiát esetleg megmarhatta egy kígyó, miután a fiú előző nap leesett egy autós fűnyíróról.

Apja elhanyagolta a 11 éves fiút

A dokumentumok szerint a gyermeket aznap átvizsgálta, de nem találtak marásnyomokat. Mivel Tristian azt állította az apjának, hogy alkoholt ivott, az apa úgy gondolta, hogy a fiú tünetei, mint a hányás és a hasi fájdalom, annak a következményei, ezért nem kért orvosi segítséget. Ehelyett aludni küldte a fiút, aki azonban másnap reggelre elhunyt.

A boncolás nem talált alkoholt a gyermek szervezetében. Bár a jelentés szerint elképzelhető, hogy korábban ténylegesen fogyasztott alkoholt, azt a szervezete addigra már teljesen lebontotta, a halálának idején már nem volt kimutatható.

Miután a hatóságok a fiú halálának reggelén megérkeztek az ingatlanhoz, a jelentés szerint két kígyómarásra utaló nyomot találtak Tristian jobb bokáján.

Az apát, Kerrod Frahmot gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták meg, és bíróság elé állították fia halála miatt. Azonban a vádat ellene 2024. április 12-én ejtették - írja a People.