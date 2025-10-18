Nagy retró kvíz: Csipp, csepp, csepereg – 7 kérdésből vajon te hányra tudod a helyes választ?

Retró kvíz a javából! Ezúttal egy különleges teszt kitöltésére invitálunk, melyben most nem a magyar slágerekre, filmekre, versrészletekre és a klasszikus irodalom nagyjaira kell emlékezned, hanem arra, hogy mennyit is tudsz pontosan az esőről, és milyen nyomot hagyott a hazai kultúrában az esernyő feltalálása.

Retró kvíz: kérdések, melyek felidézik benned gyermekkorod nosztalgikus emlékeit

Fotó: Formatoriginal / Shutterstock

Retró kvíz: most kiderül mennyire vagy képben az eső áztatta emlékekben

Az eső talán az egyik legszebb természeti jelenség, kialakulása is varázslatos. A felhőkben lévő apró vízcseppek hosszú ideig a levegőben maradnak, mert az alulról felfelé áramló légmozgás megtartja őket. Magasabb rétegekben azonban a levegő ritkább, és a felfelé áramló légáramlás már nem tudja tovább tartani a nehéz kis cseppeket - emiatt a nagyon magas pontokon felhők már egyáltalán nem alakulnak ki. Ha a légmozgás iránya megváltozik, vagyis a levegő lefelé kezd áramlani, a vízcseppek lezuhannak, és elered az eső. De vajon tudod, hol mérték a legnagyobb csapadékot az országban, kik voltak a Balogh testvérek vagy honnan származik a zsebben, táskában is elférő apró, összecsukható esernyő ötlete? A rövid felvezető után lássuk a kőkemény retró kvíz kérdéseket! Készülj fel, mert ha nem vigyázol, könnyen elázhatsz! Jó szórakozást!