Nagy retró kvíz: Csipp, csepp, csepereg – 7 kérdésből vajon te hányra tudod a helyes választ?

zápor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 18:30
retro kvízeknehéz kvízekesőkvíz
Gyerekként a pocsolyákban ugráltunk, felnőttként talán már csak az ablak mögül figyeljük, ahogy az eső csendesen összeköti az eget a földdel. Van, aki a nyári záporokat szereti, más inkább a csendes őszi esőt, megnyugtatja, ahogy az esőcseppek koppannak a párkányon – bárhogy is, az esőhöz mindannyiunknak van egy szép emléke, amit ezzel a retró kvízzel szeretnénk felidézni benned.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Retró kvíz a javából! Ezúttal egy különleges teszt kitöltésére invitálunk, melyben most nem a magyar slágerekre, filmekre, versrészletekre és a klasszikus irodalom nagyjaira kell emlékezned, hanem arra, hogy mennyit is tudsz pontosan az esőről, és milyen nyomot hagyott a hazai kultúrában az esernyő feltalálása.

Retró kvíz kérdések idézik fel benned az esős emlékeket
Retró kvíz: kérdések, melyek felidézik benned gyermekkorod nosztalgikus emlékeit
Fotó: Formatoriginal / Shutterstock

Retró kvíz: most kiderül mennyire vagy képben az eső áztatta emlékekben

Az eső talán az egyik legszebb természeti jelenség, kialakulása is varázslatos. A felhőkben lévő apró vízcseppek hosszú ideig a levegőben maradnak, mert az alulról felfelé áramló légmozgás megtartja őket. Magasabb rétegekben azonban a levegő ritkább, és a felfelé áramló légáramlás már nem tudja tovább tartani a nehéz kis cseppeket - emiatt a nagyon magas pontokon felhők már egyáltalán nem alakulnak ki. Ha a légmozgás iránya megváltozik, vagyis a levegő lefelé kezd áramlani, a vízcseppek lezuhannak, és elered az eső. De vajon tudod, hol mérték a legnagyobb csapadékot az országban, kik voltak a Balogh testvérek vagy honnan származik a zsebben, táskában is elférő apró, összecsukható esernyő ötlete? A rövid felvezető után lássuk a kőkemény retró kvíz kérdéseket! Készülj fel, mert ha nem vigyázol, könnyen elázhatsz! Jó szórakozást!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Fel tudod idézni, melyik magyar városban mérték a valaha volt legnagyobb 24 órás csapadékösszeget, mintegy 2027,7 millimétert?

Ha kellene egy kis plusz inspiráció, nézd meg az alábbi videót:

