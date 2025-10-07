Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Erre tippelni sem mertél: meglepő idővel folytatódik a hét, ma minden a nyakunkba szakad

csapadék
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 06:00
szélidőjáráselőrejelzés
Annyi jó hírünk azért van, hogy lesz, ahol a héten 20 fokig emelkedik a levegő hőmérséklete. Téged is összezavar az időjárás?
Bors
A szerző cikkei

Ma még nem szabadulunk az esőtől, ráadásul erős széllel is bekeményít az időjárás. Mutatjuk, a hét további részében mire kell még készülni az előrejelzések szerint!

Az időjárás ma még esősen alakul
Az időjárás nem nyugszik, szükség lesz az esernyőkre!/ Fotó: Gáll Regina

A következő napok időjárása

Kedden nyugaton borult, a kora délutáni órákig csapadékos idő ígérkezik, míg másutt napsütés és gomolyfelhők váltják egymást. A szél többfelé élénk marad. Délutánra 16–17 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szerda délelőtt még szakadozottabb lesz a felhőzet, délutánra erősen felhős idő várható. Csapadék kialakulására kicsi az esély. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Csütörtökön a reggeli köd feloszlását követően gyakran borongós égkép ígérkezik, helyenként záporral. A maximumérték 19 fok körül alakul, az északnyugati szél többfelé élénk marad - írja a Köpönyeg.

