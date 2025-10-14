Légy jó mindhalálig kvíz, csak a legműveltebbeknek – Most kiderül, mennyire vagy otthon az örök klasszikusban

Móricz Zsigmond egyik legnépszerűbb, 1920-as regénye, a Légy jó mindhalálig akkora népszerűségre tett szert, hogy többször is megfilmesítették. Az 1960-as változatot a nézőközönség Ranódy László rendezésében tekinthette meg, aki ma 42 éve hunyt el. A Kossuth-díjas filmrendező emlékére ezért egy kvízzel készültünk, amiből kiderül, mennyire ismered a híres regényt és megfilmesített változatát!

Vajon mennyire emlékszel a Légy jó mindhalálig történetére?

Fotó: Fortepan

Légy jó mindhalálig kvíz – vajon eldicsekedhetsz az eredménnyel?

Vajon mennyire emlékszel Móricz Zsigmond 1920-as regényére, amely bőségesen tartalmazott társadalomkritikát és lelki mélységeket? Benned is olyan mély nyomot hagyott a történet, mint sok más olvasóban? Ha te is együtt tudtál érezni a főszereplővel és úgy gondolod, hogy otthonosan mozogsz a kollégium falai közt, akkor ez a kvíz neked szól!