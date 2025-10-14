Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Légy jó mindhalálig kvíz, csak a legműveltebbeknek – Most kiderül, mennyire vagy otthon az örök klasszikusban

móricz zsigmond
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 12:15
regényfilmkvíz
A diákoknak az iskolai évek során számtalan kötelező olvasmányon kell átrágniuk magukat, azonban akad köztük néhány, ami örökre megmarad. Ranódy László emlékére ezért most egy Légy jó mindhalálig kvízzel készültünk, amiből kiderül, mennyire vagy művelt!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Móricz Zsigmond egyik legnépszerűbb, 1920-as regénye, a Légy jó mindhalálig akkora népszerűségre tett szert, hogy többször is megfilmesítették. Az 1960-as változatot a nézőközönség Ranódy László rendezésében tekinthette meg, aki ma 42 éve hunyt el. A Kossuth-díjas filmrendező emlékére ezért egy kvízzel készültünk, amiből kiderül, mennyire ismered a híres regényt és megfilmesített változatát!

Légy jó mindhalálig kvíz a legműveltebbeknek
Vajon mennyire emlékszel a Légy jó mindhalálig történetére?
Fotó:  Fortepan

Légy jó mindhalálig kvíz – vajon eldicsekedhetsz az eredménnyel?

Vajon mennyire emlékszel Móricz Zsigmond 1920-as regényére, amely bőségesen tartalmazott társadalomkritikát és lelki mélységeket? Benned is olyan mély nyomot hagyott a történet, mint sok más olvasóban? Ha te is együtt tudtál érezni a főszereplővel és úgy gondolod, hogy otthonosan mozogsz a kollégium falai közt, akkor ez a kvíz neked szól! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Ki a Légy jó mindhalálig főszereplője?

 

Az alábbi videóban egy részletet tekinthetsz meg a Légy jó mindhalálig 1960-as filmváltozatából:

