Kőkemény kvíz: mit jelent a redingot vagy a ferencjóska? Csak a legműveltebbek tudják a választ

A kvíz, ami visszarepít a régmúltba, szüleink, nagyszüleink korába, amikor az emberek olyan szavakat használtak, melyek mára ismeretlenül csengenek a mai ember számára. Teszteld a tudásod, derítsd ki, mennyire ismered a ruhadarabok régies, népies elnevezéseit! Ha nem fog ki rajtad ez a kvíz és helyesen válaszolsz, elismerjük mi is, igazi divattörténeti szakértő vagy!
A divat gyorsan változik, így valószínűleg már te sem viseltél pántlikát vagy kacagányt, de lehet, hogy a nagyszüleid, vagy a dédszüleid igen. Vajon mennyire ismered ezeket a régi elnevezéseket és kitalálod-e milyen ruhadarabot jelölnek? Ha tesztelnéd a tudásod, ez a kvíz neked szól!
További izgalmas kvíz kérdésekért nézd meg az alábbi videót:
