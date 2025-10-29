Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kőkemény kvíz: mit jelent a redingot vagy a ferencjóska? Csak a legműveltebbek tudják a választ

népies
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 18:30
Pufajka, redingot, ferencjóska. Ebből a kvízből most kiderül, mennyire vagy otthon a divattörténelemben. Felkészültél?
A kvíz, ami visszarepít a régmúltba, szüleink, nagyszüleink korába, amikor az emberek olyan szavakat használtak, melyek mára ismeretlenül csengenek a mai ember számára. Teszteld a tudásod, derítsd ki, mennyire ismered a ruhadarabok régies, népies elnevezéseit! Ha nem fog ki rajtad ez a kvíz és helyesen válaszolsz, elismerjük mi is, igazi divattörténeti szakértő vagy!

Kvíz kérdéseket néző arcok
Kvíz: Teszteld, mennyire ismered a ruhadarabok és kiegészítők régies elnevezését / Fotó: Master1305 /  Shutterstock 

Kvíz: íme 10 kérdés, és kiderül, hogy mennyire ismered ezeket a ruhaneveket

A divat gyorsan változik, így valószínűleg már te sem viseltél pántlikát vagy kacagányt, de lehet, hogy a nagyszüleid, vagy a dédszüleid igen. Vajon mennyire ismered ezeket a régi elnevezéseket és kitalálod-e milyen ruhadarabot jelölnek? Ha tesztelnéd a tudásod, ez a kvíz neked szól! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mit nevezünk budapesternek?

