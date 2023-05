Múltidézés és modern hangulat: a vintage menyasszonyi ruha (x)

Az egyik legnagyobb előnyük a vintage esküvői fazonoknak az, hogy teljesen egyediek és különlegesek. Egy ilyen menyasszonyi ruha olykor sokkal kifejezőbb lehet, mint egy modern, tömeggyártott darab. A vintage esküvői ruhák klasszikusak és időtlenek. Aki megörökölte nagymamája csodálatos esküvői ruháját, most átalakíthatja a saját stílusára, hiszen a vintage trend nem csupán másolja a régit, de igyekszik menteni a múltból fennmaradt darabokat is. Egy időtlen stílusú menyasszonyi ruha mindig elegáns és stílusos lesz, és a jövőben is divatos marad, mivel kiszámítható aranyszabály, hogy a trendek évről évre újraértelmezik az előző évtizedek stílusjegyeit.

Fotó: almassyevaeskuvoiruha.hu

Esüvői fazonok széles választéka

Amennyiben nem szeretnénk hosszú ruhát viselni a menyegzőn, egy rövid fazonnal is képviselhetjük a régimódi esztétikát. Egy mini, romantikus, pántos menyasszonyi ruha elegáns madárkalitka fátyollal és flitteres bojtokkal felejthetetlen sziluettet hoz létre. Bizonyos fazonoknak nagyon jól állnak a romantikus túlzások. Keressünk olyan darabot, ami virágokkal vagy masnival díszített, és ha közel áll hozzánk a csillogás, akkor flitterekkel is megbolondíthatjuk a megjelenésünket.

Aki a bohém stílust részesíti előnyben, annak egy '60-as vagy '70-es éveket idéző menyasszonyi ruha lehet a kedvence. Az empire esküvői ruha a mellrésztől kezdődően, lágyan omlik le az alakunkra, így légies és könnyed megjelenést biztosít. Gyakran szegélyezik fodrok, és jellemző a lépcsőzetes kialakítás. Egy ilyen fazonban egész éjszaka önfeledten táncolhatunk a kedvenc dallamainkra.

A vintage vonalon a hosszú ujjal ellátott menyasszonyi ruha trend is utat tör magának, hiszen a karakteres ruha-ujjak még soha nem voltak ennyire népszerűek. Egy elegáns menyasszonyi ruha légies és hosszú ujjakkal, csipke szegéllyel, illetve egy klasszikus horgolt csipkeövvel ideális választás lehet a letisztult vintage romantika szerelmesei számára.

A régies darabok megalkotása során az anyaghasználat is igazodik az uralkodó korstílushoz. Az olyan anyagok, mint a csipke és a selyem gyakran alkalmazott kelméknek számítottak az 1900-as évek elején, így egy olyan vintage esküvői ruha, ami ilyen anyag felhasználásával készül, különleges hangulatot kölcsönöz az esküvői sziluett számára.

A vintage jelentése: régies, klasszikus, retro, antik

A vintage esküvői ruhák előnye továbbá, hogy izgalmas alapot adhatnak egy tematikus esküvő számára. A régi korokat megidéző ceremóniák közkedvelt témáknak számítanak, és nem mindennapi lehetőségekkel kecsegtetnek mind az öltözék, mind az esküvői dekoráció vonatkozásában. Ha például az esküvői témát az 1920-as évek Art Deco stílusa inspirálja, akkor az ezzel járó elemek és apró részletek nem csupán a menyasszony megjelenését, hanem az egész esküvőt feldobják, és a vendégek is élményként élhetik meg az eseményt.

A vintage esküvői téma egy elegáns és romantikus korszellemet idéz meg, ami mindenki számára megfelelő lehet, aki kedveli a hagyományokra építkező, kifinomult stílusjegyeket. Ilyenkor az egész esküvő olyan érzést kelt, mintha visszacsöppentünk volna egy teljesen másik korba. Az ilyen esküvőkön általában a legapróbb részletek is az adott kor stílusából építkeznek, így a szerelmespár és a vendégek egyaránt átadhatják magukat a múltat idéző hangulat számára. Az esküvői dekoráció gyakran tartalmaz régi bútorokat, antik tárgyakat és egyéb vintage kiegészítőket. Sok esetben a menü összeállítása során is figyelembe veszik az adott korstílust, így gyakran találkozhatunk olyan ételekkel és italokkal, amiket az adott időszakban különösen kedveltek az emberek.

Bárhogy is döntsünk, ha vintage darabra van szükségünk, az Almássy Éva szalonban hiánytalanul fedezhetjük fel a legkülönlegesebb és legfrissebb kollekciók darabjait. A ruhapróba során bátran adjunk hangot az egyedi igényeinknek, hogy megtalálhassuk azt a menyasszonyi ruha fazont, ami teljes mértékben illeszkedik az elképzeléseinkhez.