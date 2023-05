2023 tavaszán könnyed és derűs lett a magyar divat

Letisztult vonalak, ez a tavaszi AERON

Az AERON alapító tervezője, Áron Eszter így mesélt a koppenhágai divathét előkészületeiről. „Amikor elkezdtünk dolgozni a 2023-as tavasz-nyári kollekciónkon, egyszerre éreztük azt a csapatomban, hogy egy kis könnyedségre, lazaságra, derűre vágyunk. A kollekció kosztümjei leheletvékony gyapjúból készültek, bővebbek és még letisztultabbá váltak, mint korábban, valamint egy derűt árasztó színben, a rózsaszín egy nagyon kifinomult árnyalatában készültek: így alkotva tökéletes egyensúlyt a maszkulin szabás és a nőies árnyalat között.”

Fotó: AERON

Nyáron is jöhet a kötött

A kötött ruhadarabok idén nyáron is divatban lesznek: hordoznak egy bizonyos újszerűséget, és ha kellő műgonddal készülnek, a laza kötésnek köszönhetően kifejezetten praktikusnak számítanak a hőségben. „A jó időre tekintettel kifejezetten olyan fonalakat választottunk, amelyekből lazán kötött, tapintásra hűvös ruhadarabokat tudtunk készíteni, a ránk jellemző visszafogott színekben és sziluettekben. Ez a fekete nyári kötött ruha például a nehezebb anyagnak köszönhetően tökéletesen esik és előnyösen állhat mindenkinek. Igazán kifinomulttá pedig a ruhát ékszerként díszítő, arany színű A gomb teszi” – mondta el Eszter.

Fotó: AERON

AERON ékszerek, megkoronázzák a nőket

„Tavaly nyáron már a nemzetközi divatszakma megismerkedhetett a koppenhágai divatbemutatónkon az ékszerkollekciónkkal, idén tavasszal pedig végre mindenki számára elérhetővé vált a weboldalunkon és a Szervita téri üzletünkben” – meséli a tervező. „Az első kapszulakollekciónk arany és ezüst darabjai a márka kezdőbetűjét formázó A motívumból rajzolódnak ki és olyanok, mint egy pont egy mondat végén: megkoronázzák a megjelenését egy nőnek.”

Fotó: AERON

Nanushkánál hódít a horgolt

Az egyik legnagyobb tavaszi trend a horgolt darabok, legyen szó ruháról vagy felsőről, férfi vagy női viseletről. Ez a trend nemcsak felidézi a Nanushka magyar örökségét, hanem izgalmas mintákkal és kényelmes, szellős anyagokkal frissíti a gardróbunkat.

Fotó: Nanushka

Visszatérnek a bézs és lime árnyalatok

A bézs ruhák örök darabok, ebből adódóan elengedhetetlenek a fenntartható ruhatárból. A letisztult színeket és szabásokat könnyen fel lehet dobni egy merészebb színű kiegészítővel. A bézsen kívül az egyik legmenőbb tavaszi szín a lime, a kettő együtt pedig tökéletes párosítás. Ha a lime színnel még csak most kezdünk megbarátkozni, akár egy kisebb kiegészítő, például egy pénztárca jó bevezetés lehet ehhez a trendhez. Akár a horgolt darabokat és a bézs árnyalatokat is lehet ötvözni egy laza, kényelmes, ugyanakkor összeszedett megjelenéshez.

Fotó: Nanushka

Feltűnő rojtok dobják fel tavasszal a ruhát

A tavasz legfeltűnőbb trendje lett a rojt, mely most minden formában megjelenik a ruhákon, felsőkön, szoknyákon, táskákon is. Ezzel a játékos, de elegáns trenddel garantált, hogy felélénkítjük a ruhatárunkat és a nyári estéket.

Fotó: Nanushka

Laza farmer a mindennapokra

A hétköznapokra a laza farmer darabok divatosak most. Ugyanakkor nem csak egyszerű kék farmernadrágokat és dzsekiket kell elképzelni, hanem mintás ingeket és bézs szetteket is. Ennek a trendnek a lényege a kényelem és az ebből adódó lazaság, így mindenki találhat magának való való darabokat most a magyar tervezők kínálatában.

Fotó: Nanushka

Igazán praktikusak az oversize táskák

A nagyméretű táskák idén tavasszal nemcsak trendik, praktikusak is. A micro táskák helyett most az oversize táskák jöttek divatba. Ezzek a kiegészítők sokoldalúan használhatóak és reggeltől estig mindenhová prakikusak. Akár mindennapi használatra, akár kisebb, vagy nagyobb utazáshoz is jól jönnek. Az oversize táska egy alapdarab, ami elengedhetetlen egy női ruhatárba.