Kimi Räikkönen kvíz, nemcsak F1- rajongóknak: most kiderül, mennyit tudsz az egyik legeredményesebb finn pilótáról

Október 17-én ünnepli születésnapját a Forma–1 egyik legkülönösebb és legnehezebben megfejthető alakja, Kimi Räikkönen. A finn pilóta nemcsak gyorsaságáról, hanem jeges nyugalmáról és legendás szűkszavúságáról is ismert. Ő volt az, aki a reflektorfényt mindig inkább kerülte, a pályán viszont könyörtelenül hatékony maradt.

Kimi Räikkönen a Forma-1 egyik legtöbbek által kedvelt alakja volt. Születésnapja alkalmából egy kvízzel tisztelgünk előtte

Fotó: Paul Gilham

Kimi Räikkönen-kvíz: „A Forma 1 legcoolabb figurája nyomában”

Egyetlen világbajnoki címe ellenére a rajongók körében éppúgy kultikus státuszt vívott ki, mint a legnagyobb többszörös bajnokok. Karrierje több mint két évtizedet ívelt át, benne csapatváltásokkal, visszatérésekkel, és persze azzal a különös finn humorral, ami minden interjúját aranyköpésre érdemessé tette.

Most, születésnapja alkalmából sport kvízünkkel tesztelheted, mennyire ismered a motorsport egyik legikonikusabb figuráját — jöhet a Kimi Räikkönen-kvíz?