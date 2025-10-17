Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Kimi Räikkönen kvíz, nemcsak F1- rajongóknak: most kiderül, mennyit tudsz az egyik legeredményesebb finn pilótáról

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 10:45
Október 17-én ünnepli születésnapját a Forma–1 egyik legkülönösebb és legkedveltebb alakja. Kimi Räikkönen generációkat hódított meg lazaságával, gyorsaságával és azzal a különös, semmihez sem hasonlítható finn stílussal.
Október 17-én ünnepli születésnapját a Forma–1 egyik legkülönösebb és legnehezebben megfejthető alakja, Kimi Räikkönen. A finn pilóta nemcsak gyorsaságáról, hanem jeges nyugalmáról és legendás szűkszavúságáról is ismert. Ő volt az, aki a reflektorfényt mindig inkább kerülte, a pályán viszont könyörtelenül hatékony maradt.

Kimi Räikkönen Forma-1 autóban az Abu Dhabi nagydíjon
Kimi Räikkönen a Forma-1 egyik legtöbbek által kedvelt alakja volt. Születésnapja alkalmából egy kvízzel tisztelgünk előtte
Fotó: Paul Gilham

Kimi Räikkönen-kvíz: „A Forma 1 legcoolabb figurája nyomában”

Egyetlen világbajnoki címe ellenére a rajongók körében éppúgy kultikus státuszt vívott ki, mint a legnagyobb többszörös bajnokok. Karrierje több mint két évtizedet ívelt át, benne csapatváltásokkal, visszatérésekkel, és persze azzal a különös finn humorral, ami minden interjúját aranyköpésre érdemessé tette.

Most, születésnapja alkalmából sport kvízünkkel tesztelheted, mennyire ismered a motorsport egyik legikonikusabb figuráját — jöhet a Kimi Räikkönen-kvíz?

