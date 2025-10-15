Mennyire emlékszel a 21. század legnagyobb magyar sportcsodáira? Teszteld kvízünkkel

A 21. században is számos ikonikus, felejthetetlen pillanatot okoztak a magyar sportolók azokon a megmérettetéseken, amelyeken elindultak. Kiemelkedő rekordok, olimpiai érmek, világbajnoki aranyak, valamint hatalmas csapatsikerek is voltak ebben az évszázadban. Ezekből az eredményekből szemezgettünk kvízünkben. Te hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni a legnagyobb 21. századi magyar sportsikerekről?

Fotó: Abel Tumik / Shutterstock

Sport-kvíz: a 21. század legnagyobb magyar sportpillanatai

Vajon mennyire emlékszel a legnagyobb magyar sportsikerekre az elmúlt két évtizedből? Mely sportolók emelték a magyar zászlót a dobogók legfelső fokára? Ki írt be a nevét a legendák közé? Melyik csapat került hosszú, ínséges idők után újra az európai elitbe? Az alábbi kvízben a 21. század legjelentősebb magyar sporteseményeire és teljesítményeire kérdezünk rá. Minden kérdéshez három válaszlehetőséget találsz, amelyek közül csak az egyik helyes. Teszteld a tudásod és derítsd ki, mennyire vagy naprakész a legnagyobb magyar sportsikerek terén!