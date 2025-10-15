Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Kvíz: magyar címer felett szív alakot formáló kezek

Mennyire emlékszel a 21. század legnagyobb magyar sportcsodáira? Teszteld kvízünkkel

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 15:54
Te mennyire emlékszel a 21. század legnagyobb magyar sportsikereire? Ha igazi fanatikusa vagy a magyar sportoknak, akkor ebben a kvízben tarolni fogsz!
Simon Benedek
A 21. században is számos ikonikus, felejthetetlen pillanatot okoztak a magyar sportolók azokon a megmérettetéseken, amelyeken elindultak. Kiemelkedő rekordok, olimpiai érmek, világbajnoki aranyak, valamint hatalmas csapatsikerek is voltak ebben az évszázadban. Ezekből az eredményekből szemezgettünk kvízünkben. Te hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni a legnagyobb 21. századi magyar sportsikerekről?

Sport-kvíz: magyar focimeccsen szurkolók
Ebben a kvízben a 21. század legnagyobb sportsikereire kérdezünk rá. 
Sport-kvíz: a 21. század legnagyobb magyar sportpillanatai

Vajon mennyire emlékszel a legnagyobb magyar sportsikerekre az elmúlt két évtizedből? Mely sportolók emelték a magyar zászlót a dobogók legfelső fokára? Ki írt be a nevét a legendák közé? Melyik csapat került hosszú, ínséges idők után újra az európai elitbe? Az alábbi kvízben a 21. század legjelentősebb magyar sporteseményeire és teljesítményeire kérdezünk rá. Minden kérdéshez három válaszlehetőséget találsz, amelyek közül csak az egyik helyes. Teszteld a tudásod és derítsd ki, mennyire vagy naprakész a legnagyobb magyar sportsikerek terén!

KVÍZ

1 / 8
Ki nyerte a 2008-as pekingi olimpia férfi kenu egyes 1000 méteres futamát?

