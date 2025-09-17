Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
Magyar olimpiatörténeti kvíz: ha tudod a válaszokat, még Knézy Jenő is elbújhat melletted

játék
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 10:45
sportolimpiakvíz
Egy olimpia mindig több, mint puszta sportverseny: közösséget, összetartozást és felejthetetlen pillanatokat teremt. Most te is visszautazhatsz az időben egy izgalmas olimpiatörténeti kvíz segítségével.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az olimpiai játékok mindig is különleges helyet foglaltak el az emberiség történetében, és Magyarország ebben a nemes hagyományban méltó szereplőként van jelen. A sport ünnepe a versenyek mellett az összetartozásról, a kitartásról és a nemzeti büszkeségről is szól. A magyar sportsikerek előtt tisztelgünk a következő olimpiatörténeti kvíz kérdéseivel, amelyen most te is kipróbálhatod magad!

Olimpiatörténeti kvíz, olimpiai zászló
Olimpiatörténeti kvízünkkel most te is próbára teheted tudásodat a magyar sport múltját illetően
Fotó: wikipedia

Kihívás sportkedvelőknek – Olimpiatörténeti kvíz a magyar sikerekről és emlékekről

Egy-egy olimpiai siker vagy emlékezetes pillanat túlmutat az érmeken is: generációkon átívelő történeteket hordoz. Ez a magyar olimpiatörténeti kvíz most arra hív, hogy ha csak játékos formában is, de felidézzük azt a szellemiséget, amely a magyar sportolókat a világ legnagyobb sporteseményén végigkísérte.

Itt tényleg nem az évszámokon vagy a sportágakon van a hangsúly, hanem azon az élményen, amely mindannyiunkat összeköt. Akár szurkolóként, akár sportolóként, az olimpia mindig közös élményt ad.

Kvízünk segítségével most pedig te is próbára teheted tudásodat, és kiderítheted, mennyire ismered hazánk szerepét, legismertebb és legeredményesebb sportolóit, és a legsikeresebb sportágakat az ötkarikás világban. Engedd, hogy a játék során újra átjárjon az olimpiai láz!

Vigyázz, kész, rajt!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Hány magyar aranyérem született a legelső, 1896-os athéni olimpián, amivel Magyarország a 6. helyen végzett az éremtáblázaton?

 

