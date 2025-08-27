Mark Webber szülinapi kvíz – Teszteld, mennyit tudsz az ausztrál Formula–1-es pilótáról

Mark Webber neve összeforrt a Formula–1 aranykorának emlékezetes pillanataival. Az egykori ausztrál versenyző a Minarditól indulva egészen a Red Bull Racing élcsapatáig jutott, amelyben kilenc futamgyőzelmet szerzett, és többször is világbajnoki dobogón végzett. Harcos stílusa, őszinte nyilatkozatai és legendás csatái Sebastian Vettellel a mai napig a rajongók kedvencei közé tartoznak. Születésnapja alkalmából egy különleges kvízzel készültünk: 10 kérdéssel tesztelheted, hogy valóban annyira ismered-e a karrierje legikonikusabb pillanatait, mint gondolod.

Mark Alan Webber ausztrál autóversenyző 2002-től 2013-ig a Formula–1-ben versenyzett.

Fotó: Gromik Thierry / Northfoto

Mark Webber örökre beírta magát a Formula–1 történetébe, hiszen az egyik legsikeresebb ausztrál pilótaként több mint egy évtizeden át volt az autóversenyzői világ meghatározó szereplője. Karrierje során a Minarditól a Jaguáron és a Williamsen át egészen a Red Bull Racingig jutott, ahol Sebastian Vettel csapattársaként emlékezetes futamokon vett részt és felejthetetlen győzelmeket szerzett. Kemény, kitartó és szenvedélyes versenyzőként ismerték, aki sosem adta fel, és mindig a maximumot hozta ki az autóból. Negyvenkilencedik születésnapja alkalmából most játékos formában tesztelheted, mennyire ismered Mark Webber életét, karrierjét és emlékezetes pillanatait a Formula–1 világából.

Kvíz – 10 kérdés Mark Webberről