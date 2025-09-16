Meghalt Robert Redford: rendhagyó kvízzel emlékezünk rá

Kedden reggel, saját otthonában elhunyt Robert Redford Oscar-, BAFTA- és Golden Globe-díjas színész. A hírről az őt képviselő ügynökség számolt be, ám a halál okát nem közölték. A közleményben annyit árultak el, hogy a 2018-ban visszavonult filmcsillagot álmában érte a halál. Robert Redford halála napján egy filmes kvízzel emlékezünk meg a legendás alkotóról.

Életének 89. évében elhunyt Robert Redford, az amerikai filmipar egyik legnagyobb alakja.

Fotó: KPA Honorar & Belege / Northfoto

Robert Redford filmes kvíz

Robert Redford 1936-ban született Kaliforniában, és az 1960-as évektől kezdve a filmvilág meghatározó szereplője volt. Hat évtizedes pályafutása alatt számos, mára kultikussá vált filmben szerepelt, melyekkel olyan témákra hívta fel a figyelmet, amelyek a mainstream hollywoodi produkciók számára sokszor túl kényesek voltak. Olyan legendás alkotásokban tűnt fel, mint a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, A nagy Gatsby, Mindhalálig zene, valamint Az elnök emberei. Ikonikus párost alkotott Paul Newmannel, akivel több filmben is együtt játszott. Élete vége felé már kevesebb szerepet vállalt, de arra még vállalkozott, hogy a Marvel-univerzumnak is részese legyen. Íme egy filmes kvíz Robert Redford legismertebb szerepeiről!