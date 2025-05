Így habarodott egymásba Hugh Jackman és Sutton Foster: barátságból szerelem

Barátságból szerelem. Így történt ez Hugh Jackman és Sutton Foster között is. A két színész már a 2000-es évek eleje óta ismeri egymást, a barátságuk azonban csak idén januárban alakult át szerelemmé.

Hugh Jackman és Sutton Foster a közös musicaljük forgatása alatt lettek jó barátok (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Hugh Jackman megcsalta feleségét

Hugh Jackman felesége, Deborra-Lee Furness megtörte a csendet a színésszel való válásával kapcsolatban. Úgy érzi: férje elárulta őt, mivel Hugh Jackman és Sutton Foster kapcsolata már a házasságuk alatt elkezdődött. A színész és felesége 2023-ban adták be a válókeresetet, 27 év házasság és 2 gyerek után, a per azonban még mindig tart. Ennek a legfőbb okai azok, hogy a vagyon hatalmas, házassági szerződés nincs és Deborra-Lee Furnes többet akar. Hugh Jackman-t azonban most sokkal inkább újdonsült szerelme érdekli, Sutton Foster, akivel ugyan már majdnem 20 éve ismerik egymást, de állításuk szerint még csak idén januárban szerettek egymásba.

Kezdetek

Mindketten musicalszínészekként kezdték karrierjüket és a musicalek iránti rajongásuk miatt előszeretettel látogatták egymás produkcióit annak idején. Az egyik első közös kép, ami készült róluk az Sutton Foster egy régebbi előadása, a Thoroughly Modern Millie után készült még 2008-ban a backstage-ben. Az ikonikus kép megtalálható a lány Instagram oldalán is:

A következő nyilvános megjelenésük 2014-ben a Tony Awards-on volt, ahol Hugh Jackman volt a házigazda, Sutton Foster pedig az egyik jelölt a legjobb női musicalszínésznő kategóriában. Hugh Jackman ekkor mindenki szeme láttára táncra perdítette a színésznőt.

Hugh Jackman és Sutton Foster barátok lettek

Majd egy pár év kihagyás után újra találkoztak. 2019-ben ugyanis mindkettőjüket felkérték, hogy szerepeljenek a The Music Man című musicalben. A rengeteg készülés ellenére azonban elcsúszott a premier a COVID-járvány kirobbanása miatt. Így csak 2022-ben tudták elkezdeni az előadásokat. A készülés alatt rengeteg időt töltöttek egymással és nagyon hamar jó barátok lettek. Akkor úgy nyilatkozott Sutton Foster Hugh Jackman-ről, hogy:

Beszélve a karizmáról. Annyira izgatott vagyok, hogy egy szobában lehetek vele, tanulhatok tőle, dolgozhatok vele, és megcsinálhatom ezt a klasszikus musicalt. Úgy értem, annyira izgatott vagyok, és annyira rajongok érte, de emellett ő a legnormálisabb, földhözragadtabb srác.

Hugh Jackman pedig előszeretettel osztotta meg a próbákról készült felvételeket: