Kvíz: mennyire ismered Willem Dafoe filmjeit?

Willem Dafoe neve egyet jelent a színészet iránti szenvedéllyel, az elhivatottsággal és az emlékezetes karakterekkel. Pályafutása során játszott már hőst, antihőst, gonosztevőt és megváltót is – mindezt olyan hitelesen, hogy gyakran nehéz eldönti, vajon melyik tükrözheti az igazi arcát. Dolgozott együtt a legnagyobb rendezőkkel, és több mint száz filmben szerepelt – köztük valódi klasszikusokban és merész független filmekben is. Dafoe nemcsak a blockbusterek világában, hanem a művészfilmekben is otthonosan mozog, és gyakran választ merész, formabontó szerepeket. Ha szereted a rétegelt karaktereket, a mély színészi játékot és a filmszerető közönséget próbára tevő jeleneteket, akkor biztosan találkoztál már vele. Most itt a lehetőség, hogy kiderítsd kvízünkből, mennyire ismered ezt a zseniális színészt, aki ma ünnepli a kerek, 70. születésnapját!

Kvízünkből kiderül, hogy mennyire vagy képben Willem Dafoe munkásságával! Fotó: PA / Northfoto

Willem Dafoe filmes kvíz