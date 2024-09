A remény rabjai 30 éves: Te tudtad, miért tartják minden idők legjobb filmjének?

1. A remény rabjai Stephen King egyik kisregényéből készült, ami az eredetiben a Rita Hayworth and the Shawshank Redemption címet viselte. A híres amerikai író 1982-ben jelentetett meg egy négy kisregényt/novellát tartalmazó kötetet Different Seasons címmel, aminek történetei kivételesen nem a korábban a védjegyét jelentő horror műfajában íródtak.

A remény rabjait eleinte Tom Hanks-szel és Morgan Freemannel képzelték el, de végül Tim Robbinsé lett a főszerep - Fotó: Itv

2. A kötet magyarul A remény rabjai címmel jelent meg, először 1998-ban, már a filmadaptáció sikere után. A négy kisregény közül nem csak A remény rabjaiból készült mozis feldolgozás, de az Állj ki mellettem!-ből és A jó tanulóból is (Állj mellém! és Az eminens címekkel). Egyedül a Légzőgyakorlat című írás vár még mozis változatra.

A remény rabjai rendezője ragaszkodott Freemanhez

3. Stephen King mindössze 5000 dollárért adta el a műve megfilmesítési jogait Frank Darabontnak a barátságuk miatt. A kész film pedig olyannyira elnyerte a tetszését, hogy máig ez a kedvenc adaptációja bármelyik művéből. Az 5000 dolláros csekket sem váltotta be sosem, hanem bekeretezve visszaadta Darabontnak azzal a felirattal, hogy „Ha valaha óvadékra lenne szükséged”.

4. Frank Darabont forgatókönyvet írt King művéből, ami annyira tetszett az akkor már rutinos King-adaptálónak számító Rob Reiner rendezőnek (Állj mellém!, Tortúra), hogy 2,5 millió dollárt ajánlott érte, ha ő ülhet a filmváltozat direktori székébe. Az ekkor még a mozis ligában rutintalannak számító Darabont végül ellenállt a kísértésnek, és maga rendezte meg a filmet.

5. A könyvváltozatban a Red nevű fegyenc egy vörös hajú, ír fickó. Frank Darabont viszont ragaszkodott hozzá, hogy Morgan Freeman játssza el, mert annyira illett hozzá a személyisége. A Red nevet viszont megtartották, sőt egy poént is elsütöttek vele kapcsolatban, miszerint Morgan Freeman karaktere biztos azért kapta ezt a becenevet, mert ír.

6. Morgan Freeman annyira élvezte Red eljátszását és annyira tetszett neki a kész film, hogy máig ez a kedvence a saját alakításai közül. A karrierjében is mérföldkövet jelentett A remény rabjai, mivel a filmben ő a narrátor is, és azóta rendszeresen kérik fel ilyen feladatokra.