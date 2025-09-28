Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Retró kvíz: most kiderül, mennyit tudsz a régi idők kávészokásairól

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 18:30
Te sem tudod elképzelni a reggeleket egy illatos, gőzölgő fekete nélkül, és napközben is elkortyolsz még 1-2 csészével kedvenc italodból? Ha hozzánk hasonlóan te is rajongsz a kávéért, itt egy remek agykarbantartó retró kvíz, amiből rögtön kiderül, mennyit tudsz valójában róla. Felkészültél?
Antalfi Krisztina
Retró kvíz a kedvenc italodról. Minden korty kávéban ott bujkál a nosztalgia íze: az otthon melegsége, a régi idők lassú, ráérős baráti és családi beszélgetései, a fiatalkor meghitt, szeretetteljes pillanatai, amikor egy illatos, gőzölgő fekete mellett nagy terveket, és világmegváltó álmokat szőttük. Egy csésze kávé nem csupán élénkít, hanem a hangulatunkat is javítja, mindemellett visszarepít a régi idők békés világába, ahol az ízek és az illatok találkozásában gyermekkorunk emlékei újra életre kelnek, és közben átélhetjük mindazt, ami igazán fontos az életünk során: család, otthon, szeretet.

Retró kvíz: nő kávét iszik, barna blúzban, barna csészéből, miközben egy faasztal mellett ül.
Neked is minden reggel kávéval indul a napod? Akkor ez a retró kvíz neked való.
Retró kvíz: 5 kérdés, amiből kiderül, mennyit tudsz a kávéról

A kávé mindennapjaink meghatározó része: lehet pillanatnyi menedék a rohanó reggeleken, ízletes energialöket az induláshoz, a munkahelyi beszélgetések apropója, vagy éppen a baráti összejövetelek összetartó ereje. Napszaktól, helytől és hangulattól függően változhat: lehet rövid, eszpresszóként intenzív, tejes, krémes, lágy, forró vagy inkább jeges, ristretto, lungo, vagy latte macchiato nagy habbal, fagyival, esetleg különleges ízesítéssel akár desszertként is élvezhető. A végtelen kombinációk és ízek tárháza pedig biztosítja, hogy minden nap más élményben legyen részünk, és egy-egy csésze kávé valódi rituálévá váljon. A kis fekete múltjából idézünk az alábbiakban. Ha szereted a kávét, ez a néhány kérdés meg se kottyan neked. Sok sikert a kávé kvízhez!

Ekkortájt hódították meg a keleti blokkot ezek a modern, Casino márkanevű kávéfőző gépek. Rémlik, melyik vállalat készítette ezeket?

További izgalmas kávé történetekért nézd meg az alábbi videót:

