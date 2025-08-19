Jamie Lee Curtis beint a fiataloknak: 60 felett is észvesztően szexi a magyar származású színésznő – galéria

A 2022-es Minden, mindenhol, mindenkor után ismét minden mozilátogató Jamie Lee Curtisről beszél. A Disney-filmek legújabb darabjában, a Már megint nem férek a bőrödbe című filmben Lindsay Lohan édesanyját ismét eljátszó színésznő nevét felkapta az internet, miután a stúdió egy igen megosztó felvételt tett közzé TikTokon. A reklámanyagban a sztár látható, aki olyan ruhát választott az alkalomra, mely sok mindent nem bízott a rajongók fantáziájára. A videó napok alatt óriási nézettségre tett szert, és az biztos, hogy a magyar gyökereiről mindig büszkeséggel beszélő sztárszínész rengeteg új rajongóval gyarapodott.

A Jamie Lee Curtis-filmek legújabb darabja, a Már megint nem férek a bőrödbe reklámkampánya igazi TikTok-trendet teremtett (Fotó: TikTok)

Jamie Lee Curtis mindig is ilyen szexi volt

A Nem férek a bőrödbe folytatásának 66 éves színésznője körül kész kommentháború alakult ki a TikTokon, aminek fő kérdése, miért várt eddig Jamie Lee Curtis, hogy felfedje kebleit. Míg az egyik oldal ízléstelennek tartja a Disney-től és Curtistől is, hogy így akarják reklámozni a legújabb közös projektjüket, addig a hozzászólók másik fele arra hívja fel a figyelmet, hogy Tony Curtis lánya már a vásznon (Arnold Schwarzenegger, Pierce Brosnan vagy épp John Travolta mellett) és azon kívül is előszeretettel mutatta meg bájait, csak ezt már majdnem mindenki elfelejtette. Sőt, Jamie Lee Curtist igazi idolnak tartják, amiért a Sydney Sweeney-hez hasonló, magamutogató fiatal botrányhősök korában, 60 fölött is meg meri mutatni, még mindig elképesztően dögös.