/Franco Zeffirelli kvíz: mennyire ismered a világhírű rendezőt? Csak a legműveltebb emberek tudják a válaszokat!

Ha szereted a régi filmeket, különösen Franco Zeffirelli alkotásait, akkor ez a kvíz neked szól! Töltsd ki, majd nézd meg egy ikonikus alkotását a világhírű rendezőnek!

Franco Zeffirelli kvíz: a rendezőlegenda 2019. június 15-én hunyt el

Fotó: Leonardo Cendamo / Getty Images

Kvíz: 8 kérdés, és kiderül, mennyire vagy otthon a legendás rendező munkásságában

Ha nem is láttad Zeffirelli összes alkotását, a Napfivér, Holdnővér, A názáreti Jézus vagy egy Shakespeare-rendezés csak szembejött veled is! Ha nem, akkor se zárd be az oldalt, töltsd ki a kvízt, veselkedj neki bátran, lehet, hogy felkeltjük az érdeklődésed. Hidd el, a rendező filmjeiben nem fogsz csalódni! Zeffirelli pontosan 6 éve, ezen a napon, életének 97. évében hunyt el. A következő kvízzel felidézzük életét és munkásságát! Tarts velünk!